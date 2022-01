En estas épocas difíciles por la pandemia y todo lo que ha causado, millones de personas se han quedado sin trabajo en todo el mundo, sobre todo, en países tercermundistas. Es por ello que la respuesta de este hombre a una oferta laboral ha sorprendido a más de uno. No, no es ‘Ron Damón’ de la Vecindad, pero sí uno que se le parece. Y es que el mendigo recibió una propuesta de trabajo por parte de unas de las personas que pasaba con su auto y su reacción se volvió tendencia en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.

En las calles de Sabinas, Coahuila, en México, fueron grabadas estas imágenes donde el protagonista es un mendigo que pedía dinero en el semáforo. Las imágenes demuestran cómo el hombre recibe el llamado de una de las personas que estaba entre los autos esperando que cambie la luz. De acuerdo a la descripción del video, este hombre dejó una frase que seguro se volverá tendencia en redes en los próximos días.

Y es que este hombre no fue abordado, sino que recibió una propuesta de chamba, pero su reacción generó hasta una risa a los presentes. “Tengo una chambilla de limpiar un terreno, ¿no quieres?”, se puede escuchar decir al automovilista cuando el sujeto le pidió dinero. ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre que pedía dinero porque aseguraba no haber comido?

VIDEO VIRAL COMPLETO

Respuesta de mendigo cuando le ofrecen de trabajo es viral en redes sociales. (YouTube/Videos A)

“Lo que pasa que yo no puedo carnal. Yo me la paso pidiendo, ese es mi rollo, chambear no me place”, señala el hombre vestido con una camisa tipo polo naranja mientras esboza una sonrisa a modo de sarcasmo tras darse cuenta lo que decía.

Este video no tardó en hacerse viral en Facebook o Twitter, entre otras redes sociales, pues una gran cantidad de usuarios lo criticaron por rechazar la oferta de trabajo y decir esto, sobre todo, en épocas donde el dinero hace más falta y las ofertas no llueven.

