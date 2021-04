Son los animales quienes siempre dan el ejemplo en cuanto aferrarse hasta la muerte con tal de proteger a sus crías. Ejemplos de ello tenemos por montones, pero pocas veces habíamos visto que dos tipos de animales que suelen convivir en nuestros día a día se enfrascaran en una riña de esta magnitud con tal de salvar a sus crías. Lo hizo esta gata, quien no vaciló un segundo en enfrentarse a estos tres perros callejeros para cuidar a sus crías, cuyos video se viralizó en solo horas en las redes sociales.

Las imágenes, compartidas por Reuters en su cuenta de Twitter, sucedieron en un edificio ubicado en la ciudad de Adana en Turquía. Las cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en que tres perros callejeros, abusando de sus tamaños y el número que eran, quisieron inmiscuirse en lo que estaba haciendo una pequeña gata que recién había parido.

En el video, que no tardó en viralizarse en Twitter, se puede ver el momento en el que la gata ingresa al edificio y es acorralada por tres perros de la calle. Ellos, instintivamente, no dudaron en intentar hacerle daño, mostrándose nada amistosos mientras que la cercaban y le ladraban. El gatito bufaba para intentar espantarlos, pero poco temor les producía.

Así reaccionó una gata contra tres perros callejeros que intentaron meterse con sus crías. (Reuters/Twitter)

No hay madre que no dudaría en poner hasta su pellejo con tal de evitar que sus crías sufran ante la arremetida de cualquiera que quisiera hacerles daño. La gata no se deja amilanar por los tres perros callejeros y se les enfrenta persiguiéndolos. Los canes, quienes no imaginaron que reaccionaría así, salieron corriendo y son perseguidos por la valiente madre.

Aunque el video no tiene sonido, se puede ver que en repetidas ocasiones la gata le bufa a los perros para buscar que se vayan. El video no tardó en hacerse viral en redes sociales con distintos comentarios donde muchos resaltan el amor de madre sobre su cría y cómo arriesgó su vida para evitar que le hicieran algo.

