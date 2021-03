Hay publicaciones que, en cuestión de minutos, se vuelven muy populares en Twitter y en otras redes sociales. Ese precisamente es el caso de un audio que ha dejado a miles de internautas confundidos, volviéndose viral. Y es que hay quienes escuchan la palabra “bicicleta” y otros “alquiler”. Aquí te contaremos todos los detalles.

Cami Nicolini, quien vive en Argentina, fue la joven que difundió el audio que motivó a hacer esta nota. Ella lo compartió en su cuenta personal de Twitter (@Caaminicolini), exactamente el 26 de marzo del presente año.

En su publicación, la mujer indicó que su madre le había enviado un audio en una conversación que tenía con ella por WhatsApp. Dicho audio, que aseguró no estar trucado, confundió a miles de usuarios, pues hay quienes entienden una cosa y los que entienden otra.

El audio en cuestión tiene dos interpretaciones. La primera: “Hija, ¿llevaste la plata del alquiler al padrino?”. Y la segunda: “Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino?”. Debido al gran impacto que generó en Twitter, la misma joven optó por aclarar qué palabra dijo su progenitora.

Ayer mi mama me mando este audio, y varios quedamos 🤯 No esta trucado. pic.twitter.com/HKMKB8Tyz9 — Cami Nicolini 🌺 (@Caaminicolini) March 26, 2021

“Para todos los que están preguntando y dudando, es bicicleta. Me olvidé de llevarle la plata de la bicicleta a mi padrino”, sostuvo Cami en un tuit realizado el 27 de marzo del presente año. Ese mismo día, ella también compartió un audio de la reacción de su padrino a la confusión generada en Twitter.

DELARACIONES DE MI PADRINO 🥲 pic.twitter.com/pDi9v4CHBn — Cami Nicolini 🌺 (@Caaminicolini) March 28, 2021

“La verdad es que a mí la duda de la bicicleta o el alquiler es lo que menos me importa. Sí me importa que la plata que me tenían que dar nunca apareció”, dijo el hombre. Ambos audios no tardaron en tener presencia en varias redes sociales.

