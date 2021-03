Leo es un perro que adora a su familia, pero hay algo más que ama: un peluche que lleva consigo a todas partes y al que trata como un hijo. Nunca se separa de él. Ni para dormir. Su historia fue compartida en redes sociales y se volvió viral.

“Es su juguete favorito”, explicó Hayley Alaxanian, dueña del can, a The Dodo; sin embargo, el animal pasó el susto de su vida tras estar jugando con el peluche.

Se supo que Leo le hizo un agujero de forma involuntaria, lo que originó que la espuma de su interior empiece a salirse poco a poco.

Afortunadamente, el padre de la chica se encontraba cerca y no lo pensó mucho antes de poner manos a la obra para reparar al juguete favorito de Leo.

“Mi papá tomó el peluche y lo dejó lejos de él, pero Leo lloraba intentando alcanzarlo. Así que mi papá buscó su kit de costura y decidió coserlo”, dijo Alaxanian.

Tras varios minutos de tensión durante los que Leo no se alejó de su peluche, la “operación” culminó exitosamente. El juguete había sido reparado y el can no podía sentirse más aliviado.

El hecho pudo ser registrado en video por la mujer, quien compartió el clip posteriormente en Facebook haciendo que la reacción del animal durante la “intervención” se vuelva viral.

