La presencia de un pequeño perro tomó por sorpresa a los paramédicos de una ambulancia. El can no dejaba de perseguir la unidad en la que trasladaban a un joven que había sufrido un accidente automovilístico en Iztapalapa, México. Fue entonces que el hombre herido identificó al animal: era “Juan”, su mascota, por lo que les pidió a los sanitarios que lo dejaran estar junto a él y que no molestaría.

Y así fue. El perro, durante todo el trayecto, no ladró ni molestó a los trabajadores. Una vez que su dueño fue ingresado en el Hospital General de Iztapalapa, permaneció junto a la ambulancia esperándolo.

Más tarde, se dio a conocer que los familiares del joven herido y de “Juan” se acercaron al hospital para llevarse a casa al animal.

Después de perseguir varios metros a la ambulancia, un perrito no abandonó a su amo, que acababa de sufrir un accidente automovilístico, y lo acompañó durante todo el trayecto al hospital



Video: Paramédicos Iztapalapa pic.twitter.com/BqLaq9snbi — El Universal (@El_Universal_Mx) March 22, 2021

De momento, se desconoce el estado de salud del paciente; sin embargo, no faltaron quienes preguntaron por él y por “Juan”, luego de que las imágenes se viralizaran a través de las redes sociales. “¿Alguien sabe cómo está el paciente? ¡La carita del perrito me parte el corazón! Me gustaría saber si siguen ahí, si es solo el dueño y poder llevarle alimento a ese hermoso perrito”, escribió un internauta. “¡Mi vida! Se nota la tristeza y la preocupación del perrito por su humano, ojalá que su dueño esté bien para que puedan seguir compartiendo su amor y su compañía. Nunca me cansaré de decirlo, angelitos de cuatro patas”, dijo otro.

Te puede interesar