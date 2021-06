En TikTok y otras redes sociales circula un video viral que impacta a toda persona que lo ve. Y es que trata de una joven que se mudó a una casa donde alguien murió y encontró algo insólito debajo de la alfombra. La escena es de las más comentadas en Internet.

Según informó la propia chica a la hora de compartir el mencionado clip en su cuenta personal de TikTok (@dontbeanashhole), exactamente el 10 de junio del presente año, ella sabía que una persona había fallecido en su vivienda y no le molestaba en lo absoluto.

Sin embargo, se llevó una gran sorpresa cuando levantó una alfombra que estaba en la casa. Ahí se percató que se había dibujado el contorno de un cuerpo en el piso. Pero eso no es todo, pues también el video viral muestra que hay una fecha y un número de caso en el suelo.

“Ok, pero esto es en realidad un poco espeluznante”, aseguró la joven en su clip. Miles de usuarios de México, Estados Unidos y España, han manifestado que es el “descubrimiento más sombrío que se ha dado a conocer en Internet”.

El video viral, debido a su contenido, ya circula en varias redes sociales. No cabe duda que la joven vivió una experiencia singular. Si aún no ves el clip, no te sientas mal, te informamos que en esta nota podrás apreciarlo sin ningún problema.

