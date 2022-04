Mona y Geros son una pareja de influencers que han incrementado su número de seguidores en los últimos años debido a su versatilidad en TikTok y los clips compartidos a través de Facebook. En un inicio, se ganaron el corazón de los usuarios debido a los momentos de ternura publicados en videos. Sin embargo, poco a poco se han visto envueltos en polémicas como el último video viral que se hizo popular.

En los últimos días, Geros fue acusado de golpear a sus animales en plena transmisión en vivo que realizaba su pareja Mona. El acto no cayó para nada bien en los influencers quienes intentaron desmentir la acusación de los usuarios que no paraban de amenazarlos.

Hoy en día, Mona también está envuelta en la polémica debido a que usuarios revivieron el video donde ella admite haber golpeado a una joven para poder robarle sus botas ‘Timberland’. La originaria de Guanajuato contó que siempre había querido este tipo de calzado, pero el precio era uno de los factores problema.

Todo sale a la luz: el video viral de una tiktoker mexicana donde admite haber realizado un robo a joven. (TikTok)

“Yo siempre había querido unas Timberland, nunca las pude tener porque yo le decía a mi papá: ‘apa, es que yo quiero unas Timberland’, me decía: ‘no, no, es que están muy caras’, estaban en unos como 2, 3 mil, no chicas, no me alcanzaba” cuenta en su transmisión.

Marisol comentó que tuvo una conversación previa con sus amigas quienes le recomendaron quitarle las zapatillas y le enseñaron como hacer. Aquí también admitió que golpeó a la ‘fresilla’ para poder lograr su cometido y obtener, de mala forma, lo que quería.

“Yo me acuerdo que a la que yo se las quité era una fresilla. Iba con varios amigos y (le dijeron) ‘a ella, a ella se las vas a quitar’ y yo ‘es que yo no sé tumbar, no sé cómo se hace eso’. Se las quité, no me acuerdo si le pegué, no sé, pero sus Timberland eran amarillas, me acuerdo, y duré un tiempo con ellas porque después las terminé tirando”, Mona mencionó que terminó tirando las botas porque no eran del color que le gustaban.

