No hay algo que una madre no hiciera por ver a sus hijos bien. Ejemplos en nuestra historia tenemos por millones, pero esto no solo sucede en la vida humana, sino también animal. Es más, son ellos los que han demostrado mayor devoción a sus crías que los propios seres humanos, dejándonos imágenes como la que estaremos viendo en este video viral.

Como ha sido durante todos estos últimos meses entre los que hemos pasado del confinamiento a la ‘vuelta’ a una nueva normalidad y regresar a las casa -en algunos países- para afrontar esta pandemia del COVID-19, los virales nos han brindado un escape a la rutina. Estos videos nos dieron otra perspectiva de lo que viene sucediendo en nuestro día a día paralelo.

Es así que aparece esta nota que se está viralizando en diferentes países de América Latina y también en España. Todo sucedió en Turquía, en una veterinaria ubicada en Esmirna. Una gata apareció en los salones de este centro de ayuda animal, pero no lo hacía sola, sino con sus crías para que les puedan brindar atención. La reacción de los médicos fue aplaudida a nivel mundial.

VIDEO VIRAL COMPLETO

Gata lleva a sus crías a una veterinaria y los médicos le brindan ayuda. (Twitter/Düşündüren Deli)

Fueron tres los gatitos quienes fueron examinados de inmediato por los veterinarios, quienes notaron que los mininos sufrían de una infección ocular. Debido a ello, les suministraron unas gotas para que poco a poco consiguieran abrir los ojos, salvándolos de lo que pudo haber sido un trágico destino. De esta forma, los pequeños pudieron ser salvados gracias a la intuición de su madre.

Este caso fue aplaudido y reconocido a nivel mundial por la forma cómo la intuición de una madre animal logra salvar a sus pequeñas crías, hecho similar que se vivió en una veterinaria en Brasil, donde un perrito ingresó también para pedir ayuda por sus dolencias en una pata.

