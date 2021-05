Dicen que “más vale cometa en mano que se te vaya volando”. Ah, no, así no era, pero la idea es esa. En este nuevo acertijo visual tienes que ubicar un cometa, pero no cualquiera, sino aquel que está en un patrón diferente al resto y se diferencia por un detalle mínimo. Así que cuentas con solo 10 segundos para responder acertadamente esta prueba que ha generado más canas que ‘volver a su juventud’.

Hoy te traemos un tipo de desafío en particular -sí, como todos los que te proponemos a diario en Depor-, solo que este es, básicamente, un desafío más que complejo. La prueba de hoy consiste en hallar un cometa entre los cometas. Si bien es cierto que la premisa suena fácil y redundante, realmente no lo es, y es que el cometa que debemos buscar se diferencia de los demás por un mínimo detalle.

En cada reto hay que encontrar un pequeño diferencia que, si no miramos con atención, seguramente se nos pasará de largo. ¿Estás listo para enfrentarte a este acertijo visual que la viene rompiendo en redes sociales? Muchos han tratado de poner a prueba su percepción y rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindan, como sucede con este reto que se volvió viral en Facebook y que seguramente te pondrá hoy contra las cuerdas.

IMAGEN VIRAL

Ubica el cometa con un patrón diferente al resto en solo 10 segundos. (Dudolf)

Tus habilidades te permitieron dar con la respuesta a esta compleja prueba visual del que no teníamos certeza de lograr. El cometa distinto está exactamente ahí donde la buscaste, al costado de ese otro cometa, tan imperceptible como te mencionamos líneas atrás. Así que puedes seguir con tu día a día con una enorme sonrisa. ¡Vaya que sí, eres un ‘crack ‘a toda regla!

Espera, ¿aún no has logrado responder con acierto a este desafío visual? Lamentamos dicha información, confiábamos en tus habilidades y, aunque sabíamos que iba a ser complicado dar con la respuesta, estábamos esperanzados de que lo lograrías en los 10 segundos. Sin embargo, no te sientas mal, a continuación te mostraremos la respuesta con la ubicación exacta de esa botella.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Una vez ubicado el cometa, puedes seguir con tus otras actividades del día o dirigirte a nuestra gran mochila de virales para que sigas distrayéndote. Ojo a la respuesta de este enorme desafío, pues era más complicado de lo que imaginabas. Exacto, ahí (mira la imagen debajo) se encuentra el tan rebuscado cometa con un patrón distinto a los demás. ¡No olvides seguir retando a tus amigos y compartiendo este reto en tus redes sociales!

Solución: aquí se encuentra el cometa con un patrón diferente. (Dudolf)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

