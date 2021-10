María Josefina Cruz Blancas y García es una abuela de 93 años que ha llamado la atención en redes sociales. Ello a raíz de que se diera a conocer que se graduó de la Universidad CEUMA de México con excelentes calificaciones. ¡Ya es licenciada en Administración!

De no haber sido por la nieta de la mujer, no se sabría del hecho. La joven, a través de su cuenta de Twitter (@RsMaricruz), indicó el 19 de octubre del presente año que no se cansaba de “presumirla en todos lados”.

María Josefina Cruz Blancas y García: el orgullo de su nieta. (Foto: @RsMaricruz / Twitter)

Aquella vez, ella adjuntó una foto viral de su abuela usando su toga y birrete. La mujer de la tercera edad estaba muy contenta, pues sabía que había valido la pena todo su esfuerzo y dedicación. Como dicho tuit generó gran impacto, al día siguiente la chica compartió otra imagen.

EXCELENTES CALIFICACIONES

En dicha instantánea, dejó en claro que su abuela no solo se había graduado, sino que también había obtenido excelentes calificaciones. Puros 9 y 10. Es por eso que usuarios de distintas redes sociales quedaron sorprendidos.

Las impresionantes notas que obtuvo María Josefina. (Foto: @RsMaricruz / Twitter)

EJEMPLO DE CONSTANCIA Y SUPERACIÓN

Como no es habitual que una anciana de 93 años se gradúe de la universidad, María Josefina se ha convertido en un ejemplo de constancia y superación para muchas personas. En otra foto viral, que también publicó su nieta, se le puede ver feliz con su diploma de graduación. Aquí abajo te la mostramos.

La felicidad de María Josefina Cruz Blancas y García al sostener su diploma de graduación. (Foto: @RsMaricruz / Twitter)

