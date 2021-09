Te traemos este reto viral que se encuentra causando sensación en redes sociales, pues la solución es tan sencilla que te será fácil encontrar la solución. ¿Qué, no? Sí, así como lo lees. Hallar esta cafetera escurridiza entre las otras es sencillo: solo escoge a aquella que no tiene asa o agarradera. Solo tienes que hallarla en el menor tiempo posible. Sí, así de simple. Ojo, aunque creas que es fácil -y lo es en cierta medida-, debes tener en cuenta que solo cuentas con algunos segundos.

Los desafíos visuales siguen siendo un furor en Twitter y Facebook. En esta ocasión, el protagonista -o la protagonista- de este viral es una hermosa cafetera. Las personas deben intentar hallarla entre las demás de símil forma y color. ¿Estás listo? Conoce si puedes superar este desafío que ayuda a ejercitar nuestra mente. Ojo, el tiempo es limitado.

Un nuevo reto viral que te traemos en Depor en estos tiempos. Presta mucha atención a la siguiente nota y resuelve el desafío en el menor tiempo posible sin irte por las aristas. Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades.

IMAGEN VIRAL

Halla la cafetera sin asa o agarradera en este reto viral del momento en las redes. (Televisa)

Ya pasaron algunos segundos más. ¿Pudiste dar con él? Te habíamos advertido que no es un reto fácil de resolver, por lo que no te sientas mal si después de ver la imagen por el tiempo establecido te sigue siendo difícil encontrar la respuesta. ¿Crees haber encontrado la solución pero no estás seguro si efectivamente lo es? Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en prestarle atención a los detalles. ¿Te lo imaginabas?

¿Qué? ¿No? Si aún no logras responder el desafío visual correctamente, entonces te brindamos 5 segundos más. Ojo, solo podemos brindarte ese extra de tiempo para que des con la solución, pero no te vayas en ‘floro’ y te tomes más segundos de los que te hemos mencionado. Ya si eso no es suficiente, despreocúpate, que vendrá la respuesta a esta prueba ahora mismo.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Sí, llegaste hasta este punto porque no debiste dar con la respuesta que buscabas, pero no te preocupes, para eso también estamos, para facilitártelo. Nuestra misión es ponerte contra las cuerdas, pero tampoco estresarte, así que mira la siguiente imagen para que veas exactamente dónde están los objetivos. Ojo, tienes que tener en consideración la respuesta para futuros desafíos visuales. Ah, no olvides retar a tus amigos y familiares con nuestros retos virales.

Solución: aquí se ubica la cafetera sin asa o agarradera del reto viral. (Televisa)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Se vuelve viral la reacción de un gatito al reconocer a su exdueña fallecida en un video, sus actuales amos afirmaron que los ojos del felino se humedecieron al reconocerla. (Fuente: The Paw)