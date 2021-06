No sabemos cómo va nuestra percepción hasta que nos atrevemos a resolver estos retos virales que se convierten en tendencia de redes sociales en el presente. Este reto viral no es inventado sin alguna razón detrás. Hace unos días tomó fuerza la noticia que nos mostraba diversos videos donde personas tropiezan con separadores viales. Todo ocurrió en una de las ciclovías de tránsito en Puebla. Aquí existen vialitas amarillas colocadas sobre la Calle 7 Sur y la 13 poniente del centro de dicha ciudad fue el lugar en el que algunos transeúntes sufrieron caídas, generando una gran cantidad de memes y chistes.

Por esta razón, te traemos un reto viral de acuerdo al contexto de lo sucedido. Hoy tienes que hallar al gato distraído que, igual que los peatones, no se fijó en el camino y terminó en el suelo por una estructura vial que estaba en el camino. La imagen que te presentamos a continuación fue creada por la artista mexicana Lore, conocida en redes sociales como Larenn Syanne.

El dibujo posee grandes rasgos mexicanos, sin dudas. Eso sí, los internautas también han colocado un separador vial como detalle adicional. Los gatitos abundan en la imagen y más si están dentro del microbús. Hay de todo tipo, desde los que están dormido hasta los que están mirando su celular. Michitlán, UAM-ichi y Sixcats son los destinos a los que se dirigen los michi pasajeros.

IMAGEN VIRAL

Ubica ahora mismo al gato distraído entre los demás de este reto viral. (Foto: Facebook/Milenio)

En el parabrisas del vehículo se lee ‘Rápidos y esponjosos’ y ‘Karen’, la cual hace referencia a todos los dueños que tienen un minino como mascota. Además, hay un puesto de tamales y atole, así como un felino asaltante detrás del micro. Hay para todos los gustos, pero tienes que hallar al más adecuado para ti y solo tienes poco tiempo para hallar al animal distraído.

Parece que pasaron los 10 segundos totales y, si estás leyendo esto, es porque la respuesta te superó. Aunque confiamos en tus habilidades, sabíamos que esto podía pasar, no es un reto sencillo, menos para un ojo no entrenado. Pero no te preocupes, que aquí te mostraremos la solución. Presta mucha atención al patrón que se repite para futuras pruebas como estas.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Llegamos al párrafo que pocos querían, pero más que necesario. Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella. Solo mira a continuación, o sino dirígete a la segunda imagen de nuestra galería para encontrar la solución más rápido de lo que imaginabas. Notarás que no era nada fácil.

Solución: aquí se ubica el gato distraído entre los demás de este reto viral. (Foto: Facebook/Milenio)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

