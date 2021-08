Son pocos los que salieron airosos de uno de los desafíos visuales, que más ha colmado la paciencia de miles de usuarios en las redes sociales. Pon atención a cada detalle de la siguiente imagen de este acertijo que te pedirá dar con un personaje especial, no cualquiera, en solo unos segundos. ¿Te crees capaz de ubicar esas pelotas que no corresponden entre las demás? Ten presente que no cualquiera ha dado con la respuesta correcta en el corto tiempo, así que ponte las pilas.

Hey, sí, a ti te hablamos. Te pedimos que no bajes más de los acordado porque después de algunas líneas -sobre todo, después de la imagen viral- se encuentra la respuesta a este desafío visual, pero queremos que trates de encontrarlo por tu propia cuenta, para que así sobrepases tus propias limitaciones. Lo único que debes hacer es hallar esas pelotas diferentes que existen en la gráfica.

La prueba visual que te presentamos a continuación ha causado todo tipo de sensaciones en Facebook, la red social donde se ha viralizado en las últimas horas. ¿El motivo? Su gran nivel de dificultad para ser resuelto en solo 10 segundos. Miles de usuarios que viven en Estados Unidos, México y España, han asegurado que es de las más complicadas que circulan en Internet.

IMAGEN VIRAL

Ubica cuanto antes las pelotas que no corresponden al patrón de esta prueba visual. (Fotos: Facebook/Milenio)

Ojo, los detalles hacen que estos objetos den la idea de que se cumple un patrón y no hay mucha diferencia, por lo que parecen imperceptible. Este desafío te complicará el día, pero tiene una solución y más rápida de lo que crees. Tu misión no debe salirse de los parámetros de lo que te pide la prueba. Debes recordar que este tipo de notas te ayuda siempre, sea de una u otra forma, a mejorar tu capacidad cognitiva, cómo percibes las cosas y tu agilidad mental.

Ya pasaron algunos segundos más. ¿Crees haber encontrado la solución pero no estás seguro si efectivamente lo es? No te preocupes, a continuación, te compartimos la respuesta de este reto visual que ha puesto de cabeza las redes sociales. Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en prestarle atención a los detalles. ¿Te lo imaginabas?

SOLUCIÓN DEL RETO

Dicho lo anterior, a continuación te presentamos la solución a este complicado reto viral para que no estés dándole más vueltas al desafío. Si miras detenidamente la imagen, se repiten las formas y colores, hasta parece que no está, pero ahí radica la respuesta. Sin duda, este desafío incluye aspectos que quedaban más allá de la imaginación. ¡No te olvides de retar a tus amigos o familiares y ubicarlo también!

Solución: aquí se ubican las pelotas que no corresponden al patrón de esta prueba visual. (Fotos: Facebook/Milenio)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Se vuelve viral la reacción de un gatito al reconocer a su exdueña fallecida en un video, sus actuales amos afirmaron que los ojos del felino se humedecieron al reconocerla. (Fuente: The Paw)