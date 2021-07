Te sorprenderá saber que la respuesta podría estar justo delante de tus ojos. Lo puedes intentar con un amigo o solo, pero lo importante es que te diviertas. Si eres un usuario activo en redes sociales, déjanos advertirte que estás a nada de encontrarte con un reto viral de alto nivel en el que deberás notar un error casi indetectable. ¿Preparado? Atento y mucho cuidado con los detalles. Todo lo que tienes que hacer es ubicar aquel error en la imagen que no todos han podido ver en este desafío visual, y es que solo el 10% lo ha conseguido.

Cientos han tratado de desafiar sus límites, pero muy pocos han logrado cosechar frutos. Ahora bien, a continuación te brindamos más detalles del reto que tiene loco a más de uno. Todo lo que tienes que hacer es mirar la imagen y buscar el error. ¿Así de fácil? Sí. Sin embargo, solo cuentas con 10 segundos para hacerlo. ¿Te crees capaz de hallarlo? Adelante. Prueba suerte y abre bien los ojos.

Antes de continuar, vale recordar que estos retos, que te trae Depor , son parte de una mochila de desafíos que vienen siendo tendencia en redes sociales y fueron publicados en los últimos días. Muchos de estas notas son virales en países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Colombia y España, por lo que su calidad está probada.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra el error en la imagen de la computadora cuanto antes (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿No lograste identificar el error en la imagen? Pues si llegaste hasta aquí tras todo lo expuesto es porque no hallaste la respuesta del desafío visual que te mostramos líneas arriba. No obstante, no te preocupes. No es que no hayas formado parte del grupo de ‘genios’ que resuelven estos virales en cuestión de segundos, sino que quizás aún eres principiante.

Dicho esto, ¿cuál era la tan esperada respuesta? Pues es fácil. Ya a estas alturas, solo te podemos decir que la solución era más evidente de lo que seguramente imaginabas. No existen dos ‘8′ en el teclado numérico. He ahí el error. Crease o no, la prueba consistía más en razonar que en buscar un detalle mal dibujado en la imagen, y es que a veces la respuesta menos pensada puede ser la solución.

Solución: mira dónde se encontraba el error en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

