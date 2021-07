Los test virales de personalidad se han vuelto, sin lugar a duda, en el contenido favorito para muchos cibernautas de Facebook y demás redes sociales. Este tipo de test psicológicos son capaces de mostrarnos detalles sobre nuestra personalidad que desconocíamos, con solamente resolver una sencilla interrogante. Tenemos que recordar que la cuarentena, provocada por la pandemia del COVID-19, provocó que varios internautas hallaran diferentes maneras de entretenimiento a través de su móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Mira detenidamente la imagen que te dejaremos más abajo. En la ilustración se puede ver 3 manos que aparentemente son iguales, sin embargo tienen un detalle particular que las hace únicas. Según la forma de tus manos, elegirás la imagen que guarda más parecido, de esta manera te acercarás a los resultados.

En el momento que ya tengas tu elección en este test psicológico, descubrirás el significado de cada mano y lo que podría implicar en ti. Tenemos que indicar que debes ser lo más sincero posible, pues tu respuesta influirá en los resultados que obtengas en este test viral de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Tu respuesta te mostrará lo que es más importante para ti. | Foto: genial.guru

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Opción 1

Podrías ser una persona decidida que no teme correr riesgos. Siempre estás buscando probar cosas nuevas. No sabes quedarte quieto en un lugar y debes constantemente estar en movimiento, sino no te sientes cómodo y expresas tu frustración con mucha facilidad.

Opción 2

Podrías ser una persona con mucha confianza sobre sí misma. Debes tener cuidado de no volverte arrogante o de dar esa idea Te gusta la compañía, pero también sabes disfrutar de la soledad. Te caracterizas por ser muy reservado sobre tu vida privada.

Opción 3

Podrías ser una persona que se caracteriza por su serenidad. La organización es tu rasgo más característico. Eres muy racional y tiendes a pensar todo dos veces antes de tomar una decisión. Con tus seres queridos eres muy amoroso y cariñoso.

¿Qué es un test psicológico según Sigmund Freud?

También llamado prueba psicológica, es un instrumento experimental que tiene por objeto medir o evaluar una característica psicológica específica, o los rasgos generales de la personalidad de un individuo. La construcción del test debe procurar que el comportamiento específico ante determinado reactivo represente lo más fielmente posible el funcionamiento del sujeto en situaciones cotidianas donde se pone en ejecución real la capacidad que el test pretende evaluar.

Según el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, las experiencias que uno va acumulando durante su vida contribuyen a forjar su personalidad o carácter como adulto. Freud aseguraba que las experiencias traumáticas tenían un efecto fuerte en esta etapa.

Por otra parte, la UTEL, la Universidad Tecnológica Latinoamericana ubicada en México, acota que los test de personalidad o psicológicos se dividen en tres partes: cuestionarios, proyectivos y actitudinario, lo cuál va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

