Ponte tus mejores lentes e intenta hallar el trébol de cuatro hojas cuanto antes. Los retos virales se han vuelto parte del pasatiempo de muchos cibernautas; esto debido a que son un escape del estrés ocasionado por la pandemia. ¿Te animas a intentarlo? Aunque pueda parecer sencillo, resulta que en realidad no lo es. Desde su circulación en Internet, el siguiente acertijo visual no ha dejado de causar sensación entre los usuarios de Estados Unidos, México, Colombia y España. Tu momento ha llegado, crack.

Tal y como podrás ver en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca ese trébol de cuatro hojas, pero trata de hacerlo en menos de 15 segundos. Ahora, si no consigues encontrarlo, más abajo te mostramos la solución.

Semana a semana, en Depor decidimos que una de nuestras labores sería la de brindarte este tipo de desafíos para ayudarte a entrenar el lado cognitivo de tu mente en medio de la pandemia que aqueja al mundo. Asimismo, buscamos profundizar tus destrezas y agudizar, en muchas ocasiones, tu vista. ¿Estás preparado para hallar los inodoros en cuestión? Veamos.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra el trébol de 4 hojas oculto entre los cerditos de la imagen cuanto antes (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Aún no lo encuentras? No te sientas mal. La mayoría de personas no pueden hallarlo a simple vista. Incluso muchas de ellas pasan más de diez minutos tratando de hallar el objeto. Solo necesitas practicar más tu agudeza visual y podrás resolver este tipo de retos mejor. Más abajo te mostramos la solución para que puedas identificar el trébol de cuatro hojas y ver donde se escondía.

Solución: mira dónde se encontraba el trébol de 4 hojas en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

La solución de este reto viral en Facebook es que el trébol de cuatro hojas se escondía en el pasto de la imagen, al lado de un cerdo color amarillo. Es muy probable que no lo hayas podido identificar porque tanto como el trébol y el pasto son del mismo color. Es indispensable estar muy concentrado. No te desanimes, sigue practicando y pronto podrás lograrlo.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

