La eliminación de Francia en los Juegos Olímpicos trajo ciertos problemas al equipo ‘galo’. Quedarse en fase de grupos no era algo premeditado, pero André-Pierre Gignac es consciente de lo sucedido y muestra de manera notoria el cariño hacia la selección de México. En su retorno a los entrenamientos con Tigres, aprovechó para criticar a clubes de Ligue 1 de su país y animar al ‘tri’ en lo que resta del certamen.

“Molesto con dirigentes de ciertos clubes pero los demás no, fuimos con un equipo de muchos jóvenes con talento pero experiencia no, así pasa en el fútbol cuando no lo respetan. A ver si en Francia piensan bien porque los Juegos Olímpicos los vamos a recibir y van a armar un equipazo”, apuntó.

Para el jugador de Tigres de México, quedar eliminados en fase de grupos no podría ser considerado como un fracaso. Su presencia se dio como refuerzo en el torneo olímpico y no cree que lo sucedido sea algo que etiqueta al equipo como una participación que decepciona.

“¿Fracaso porque somos Francia? ¿Campeón del Mundo? Si supieras todos los inconvenientes que pasaron en esa selección pues no diría fracaso, porque fuimos a Tokio sabiendo lo que iba a pasar, lo intentamos pero no fue suficiente y en el fútbol no es suficiente ir con las ganas”, señaló.

Ahora, el jugador francés no hace caso a ciertas polémicas que favorecieron a la selección de México. Para él, deberían ganar la medalla de oro por su destacada participación y no guarda rencores por la victoria ante su país en la primera fecha de Tokio 2020.

“Estoy orgulloso de tener un apoyo de mi gente, no dudo que estarán apoyando a México, esas son polémicas baratas, yo ahora voy por México y soy Francés y nos acaban de ganar”.

