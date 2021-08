Aunque no pasó de las rondas eliminatorias en las pruebas de trampolín de 3 metros, Cedric Fofana quedará en el recuerdo por su insólita calificación en Tokio 2020. Y es que el atleta canadiense recibió un 0 por parte de los jueces al caer de espaldas a la piscina.

El canadiense se subió a la plataforma en su cuarto clavado, pero no alcanzó a ajustar la entrada al agua y después de sus giros cayó de espaldas. Los jueces lo calificaron con el más bajo puntaje y terminó en la última posición de la competencia.

Desde esa ronda, Fofana no salió del fondo de la tabla y su imprecisión volvió a jugarle en contra. En su quinto intento, nuevamente, el clavadista canadiense tuvo una mala ejecución.

Esta vez, no pudo ajustar la vertical de su clavado, pero el jurado fue un poco más benevolente y le dio 39.90 de calificación. En su último clavado alcanzó los 40.80 puntos y en total se despidió de la prueba con un puntaje acumulado de 225.35.

Si bien su desempeño fue el más bajo de la competencia, no fue el único clavadista que no estuvo inspirado, ya que el surcoreano Yeongnam Kim, quien tuvo un par de deducciones por detener sus intentos en el trampolín, fue el más cercano a Fofana con 286.80, fueron los únicos que no superaron la barrera de los 300 puntos.