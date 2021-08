Una gran despedida para un histórico de Argentina. En el duelo ante Australia por los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Luis Scola jugó sus últimos minutos con la camiseta ‘Albiceleste’ y salió del campo de juego ovacionado de pie por todos los presentes, incluyendo al conjunto australiano en el Saitama Super Arena.

A poco de que terminar el partido de cuartos de final de Tokio 2020 de Argentina vs. Australia, el entrenador decidió sacarlo de la cancha. En ese momento de cambio, el choque de baloncesto se paró de forma automática, dado que todos se tomaron un momento para despedirlo con fuertes aplausos.

Desde sus compañeros de selección, el bando de suplentes australiano, árbitros, periodistas y demás personas que se encontraban el lugar, le regalaron un efusivo homenaje que probablemente ‘Luifa’ no vaya a olvidar.

Scola tiene un largo palmarés en su vitrina: consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y el bronce en Beijing 2008. Además posee dos subcampeonatos mundiales en el 2002 y 2019; obtuvo el oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019; y, en el campeonato FIBA dos oros, cuatro platas y tres bronces.

El jugador argentino alcanzó los 591 puntos olímpicos convirtiéndose en el cuarto máximo anotador en la historia de los Juegos Olímpicos, solo por detrás del brasileño Oscar Schmidt, el australiano Andrew Gaze y el español Pau Gasol, quién también le dijo adiós a su selección.

En declaraciones a TV Pública, ‘Luifa’ señaló que “mucha gente puede decir cosas de mí, algunas buenas y otras malas. Pero nunca nadie va a decir que no trabajé. Yo con eso ya estoy tranquilo. Nadie nunca va a poder decir que yo no estaba preparado. Lo demás, no tengo problema y lo acepto. Pero que me digan algo de la preparación sería inaceptable. Quería llegar hasta el ultimo momento trabajando a mi manera. Lo pude conseguir y eso me llevo. Me voy en paz”.





