Luego del título mundial que Argentina logró sobre Francia en Qatar 2022, el diario ‘L’Équipe’ analizó el gol del 3-2 de Lionel Messi con una revisión de cada toma y encontró un error que no fue percibido por el árbitro polaco Szymon Marciniak. Según el citado medio galo, la anotación de la ‘Pulga’ no debió haber sido convalidada porque antes de que el balón traspasara la línea defendida por Hugo Lloris, varios jugadores argentinos que estaban en el banquillo se metieron al campo de juego. Conocido semejante hecho, las críticas sobre el juez europeo no tardaron en llegar.

Si bien la Federación Francesa de Fútbol no se ha manifestado al respecto –y es improbable que lo haga–, el diario ‘L’Équipe’ se pronunció en su edición del pasado lunes, detallando cada momento de la jugada desde que el balón sale de los pies de Enzo Fernández hasta que se da el remate de Lionel Messi.

Consultado por la jugada, el árbitro Marciniak no dudó en responder duramente las quejas de los franceses, alegando que en el equipo de Didier Deschamps hicieron lo mismo. Es decir, los suplentes se metieron a la cancha segundos antes de uno de los goles de Mbappé en Lusail.

“¿Cuál fue el impacto de los jugadores que se levantaron y entraron al campo? Para anularlo debería afectar afectar al partido. Los franceses no mencionaron la foto donde podemos ver que hay siete franceses en el campo cuando Mbappé anotó”, respondió el polaco enseñanado una imagen en que se refleja su afirmación. en TVP Sport.

Afortunadamente para los intereses del juez polaco, este cuenta con todo el respaldo de los altos mandos de la FIFA. Y es que Pierluigi Collina, jefe del comité de arbitraje del máximo ente del fútbol mundial, respaldó su trabajo en la final de Qatar 2022.

“Es más fuerte que la tecnología, tomó decisiones increíblemente precisas y buenas”, dijo el recordado Colina en medio de la polémica por las decisiones de Szymon Marciniak en el Argentina vs. Francia.





