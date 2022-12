Como ocurre en toda competencia de fútbol, las acciones polémicas siempre están presentes dando pie a suspicacias por parte de los aficionados. Lógicamente, en el Mundial 2022 no ha sido la excepción. Los hinchas del fútbol, luego de ver acciones como el gol de Japón a España, no han dudado en cuestionar las decisiónes de los árbitros. Sin embargo, la FIFA informó este viernes de que no detectó, a través de su grupo de trabajo en materia de integridad, ningún amaño en los 64 partidos que formaron parte de Qatar, que finalizó el pasado domingo con la victoria de Argentina en la tanda de penaltis sobre Francia (3-3 y 4-2).

Este grupo tuvo como misión supervisar, por primera vez en un Mundial, la manipulación de partidos, así como cuestiones relativas a la integridad. Tal como ha dejado en claro la FIFA, este grupo de trabajo ha

“Como parte de su cometido, el grupo de trabajo analizó informes de seguimiento de mercados de apuestas legales, llevó a cabo investigaciones en diversas jurisdicciones y revisó la vigilancia en las sedes de la competición en busca de conductas sospechosas. No se detectaron amenazas de manipulación de partidos en ninguno de los encuentros disputados durante la competición”, informó el organismo.

“La composición del grupo de trabajo garantizaba que la respuesta ante cualquier alerta sobre una posible manipulación de partidos y cuestiones relativas a la integridad durante la Copa Mundial de la FIFA fuera competente, coordinada y oportuna”, completó.

Una forma de trabajo para perseguir los amaños que la FIFA estrenó de forma satisfactoria y cuyo próximo gran reto será el Mundial de fútbol femenino que se disputará del 20 de julio al 20 de agosto de 2023 en Australia y Nueva Zelanda.





¿Cuándo volverá Argentina a ganar un Mundial?





De acuerdo a los números, todas las selecciones que bordaron la tercera estrella en sus camisetas, 24 años más tarde consiguieron su cuarta Copa de la FIFA. Argentina ganó el tricampeonato en Qatar 2022, por lo que, si continúa la tendencia, debería coronarse nuevamente en el Mundial de 2046.





