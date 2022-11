Si hay alguien que ha hecho noticia en la previa del Argentina vs. Arabia Saudita, en el marco de la primera fecha del Grupo C del Mundial 2022, ese es Sergio Agüero. A pesar de que se encuentra alejado de los terrenos de juego hace mucho tiempo, el popular ‘Kun’ se ha robado las portadas luego de denunciar que desde la AFA impidieron que visite la concentración de la Albiceleste en la Universidad de Qatar. El exdelantero del Manchester City quiso ver a los elementos de la ‘Scaloneta’ y desearles suerte para el debut, pero se quedó con las ganas.

Según reveló Sergio Agüero, en una conversación con el actor e influencer Jero Freixas, desde la AFA le dijeron que debía contar con una acreditación especial para ingresar al ‘bunker’ de la selección de Argentina y que esta demoraba varias días en tramitarse. El tiempo no daba para el también ex Barcelona y Atlético de Madrid.

“Es muy rara la situación. Hace un año estuve ahí con ellos. He estado en la Selección y una credencial te la hacen rápido. Ha venido gente que quiso estar y se la hicieron”, dijo. “Supuestamente tarda de tres a cuatro días. Me pareció raro”, insistió el exgoleador argentino, que luego expuso el porqué podrían haber impedido su entrada desde la AFA.

“¿Por qué no van a querer que vayas?”, le consultó Freixas. “Eso es lo que quiero saber. No sé. Tal vez no le habrá gustado alguna vez que opiné. Da bronca que otros llegan el mismo día del viaje y ya están ahí. Pero ¿cómo? ¿Le hicieron la credencial en cinco horas y conmigo tardan cinco días, supuestamente? Mi mensaje fue: ‘Si no quieren que vaya, está todo bien, pero que me lo digan en la cara’”, contestó.

“Ya está, es tarde, quise verlos antes [a los jugadores de la Selección], pero bueno, somos Argentina y estas cosas pasan y tenemos que aprender. No tengo problemas en decirlo. Las cosas son medias raras, extrañas porque siempre me porté bien y si había algo que no me gustaba se los decía. Capaz que hay gente que no le gusta que les digan las cosas malas. Ahí todo es medio raro y cada uno se hace el picante y nadie es picante. Ya va haber tiempo para que las cosas estén mejor, supongo”, analizó.

Agüero contó que recibió incluso una invitación de la selección española, que terminó desestimando porque no le parecía correcto hacerlo sin pasar a ver al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.





