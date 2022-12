Con la selección de México fuera de carrera: el ‘Tri’ tuvo un paso fugaz en el Mundial Qatar 2022 y quedó eliminado en la fase de grupos, algo que no ocurría desde 1978, y con la final tan cerca, Jorge Campos no dudó en mostrarle su apoyo a Argentina para el duelo ante Francia, porque aseguró que es uno más de los hinchas que quiere ver a Lionel Messi levantando la copa.

No cabe duda que la ‘Pulga’ es una de las figuras que resalta sobre el resto: por su humildad como persona y estilo de juego en el gramado, por lo que, como muchos, el mítico exquero del ‘Tri’ espera que por fin pueda ganar el título, el mismo que se le escapó de las manos en Brasil 2014.

“Yo creo que todos queremos llegar a una Final y sobre todo en Argentina se está esperando cerrar con broche oro, cerrar con un gran campeonato para Leo. Todos queremos que Messi levante la copa, lo ha hecho muy bien y se ve que está feliz”, comentó en una entrevista para ESPN.

”Es un jugador fuera de serie, un jugador de esos especiales que aparecen cada 30 o 50 años. Sería algo grande para el mundo, para el futbol y todos queremos porque lo ha ganado todo, le falta la Copa del Mundo y tiene otra oportunidad. Lo veo cómodo, feliz y siendo líder dentro y fuera de la cancha”, agregó.

Por otra parte, Campos mostró su admiración por el portero de Marruecos, Bono, y señaló que le hubiera gustado ver a la plantilla africana en la final contra Argentina, sin embargo, indicó que tanto Damián Emiliano Martínez y Hugo Lloris han hecho méritos suficientes para ser considerados los mejores arqueros de Qatar.

“Por el estilo me gustó mucho ‘Bono’, pero tristemente no está en la final. A veces no tomamos en cuenta el portero que jugó adelantado, es el futbol moderno de los porteros. Me encanto Bono, pero Martínez lo ha hecho espectacular, se ha ganado una jerarquía en los últimos años Lloris fue campeón del Mundo, hizo una gran actuación para llegar a la Final. El que gane creo que se llevará el premio al mejor portero, son grandes arqueros”.

¿Cuándo y a qué hora ver el Argentina vs. Francia?

La gran Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 entre Argentina y Francia se jugará el domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail desde las 9:00 horas de la Ciudad de México.





