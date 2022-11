Canal 13 transmitirá el Mundial Qatar 2022 EN VIVO y EN DIRECTO para todo el territorio chileno. Como suele pasar en cada edición de la Copa del Mundo, la citada señal de TV llevará a todos los hogares los 64 partidos de la justa deportiva. El canal chileno, con operaciones por cable, es un medio que ha mantenido su identidad innovadora a través del tiempo, produciendo y emitiendo programas que reflejan su liderazgo, pluralismo, visión de servicio, información y entretención al más alto nivel.

Canal 13 es parte de una sociedad de multimedios integrada por la señal de televisión abierta Canal 13, los canales de televisión de pago 13C y REC TV, los sitios web 13.cl, T13.cl y AR13.cl, las apps 13Go y 13Now, las radios Tele13 Radio, Play FM, Sonar FM y 13C Radio, la radio digital Horizonte y la plataforma de audio Emisor Podcasting, además de contenido multiplataforma y negocios derivados.

Serán 64 partidos que durante un mes se vivirán en todas las plataformas de Canal 13. De estos encuentros, 32 se emitirán en vivo y en directo. Además, se transmitirán por Canal 13 y todas sus plataformas en vivo y en directo cinco partidos de Octavos de Final en horario a confirmar entre el sábado 3 y el martes 6 de diciembre.

Tres partidos de Cuartos de Final entre el viernes 9 y el sábado 10 de diciembre; y, por supuesto, ambas semifinales (martes 13 de diciembre a las 15:00 horas y miércoles 14 de diciembre a las 15:00 horas) y el Tercer lugar (sábado 17 de diciembre a las 11:00 horas) y la Final (domingo 18 de diciembre a las 11:00 horas).





Partidos en diferido

Cabe destacar que el resto de los 32 partidos de Qatar 2022 se emitirán en diferido y en un horario por confirmar próximamente, mientras que el domingo 20 de noviembre, desde las 09:00 horas, se comenzará con la transmisión en vivo y en directo de la previa de la ceremonia de inauguración.

Hay que señalar que, en la actualidad, Canal 13 se encuentra en medio de una disputa con TVN por los derechos de televisación de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, los cuales fueron entregados al canal público de forma directa.





Calendario del Mundial de Qatar 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

del 20 de noviembre al 2 de diciembre. Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

9 y 10 de diciembre. Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer puesto: 17 de diciembre.

17 de diciembre. Final: 18 de diciembre.





