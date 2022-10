El Mundial Qatar 2022 se encuentra a la vuelta de la esquina. Millones de hinchas del fútbol esperan con ansías el domingo 21 de noviembre para empezar a disfrutar del evento que cada cuatro años reúne a los mejores jugadores del planeta. Y como en Argentina no es la excepción, aquí podrás conocer los canales que transmiten la Copa de la FIFA en el citado país y cómo seguir los partidos de la Albiceleste y el resto de selecciones ya sea en la TV tradicional o a través de diferentes plataformas en línea. Solo toma nota de la información que tenemos a continuación.

⇒ DIRECTV Sports: el canal de deportes del sistema de televisión satelital subsidiaria de AT&T Corporation con sede en California, Estados Unidos, transmitirá en Argentina los 64 partidos de fútbol del Mundial Qatar 2022. A diferencia de otras señales con derechos, DTV es el único en Argentina y LATAM con la autorización de retransmitir todos los encuentros en vivo y en directo.

Cabe recordar que DIRECTV no solo ofrece sus señales para la televisión. En los últimos meses, la compañía de cable lanzó DIRECTV GO, una plataforma de streaming similar a Netflix que permite ver online todo tipo de contenido. También dispones de DIRECTV Prepago, el servicio sin recibos a fin de mes que permite disfrutar el mejor fútbol del mundo únicamente adquiriendo la antena y decodificador.

⇒ TyC Sports: es un canal argentino con operaciones por cable encargado de la transmisión de los mejores eventos deportivos en el planeta como la Champions League, Superliga Argentina, entre otros. Como era de esperarse, para este año el citado canal ofrece a su audiencia la transmisión del Mundial Qatar 2022.

TyC Sports es la primera señal dedicada al deporte en el país. Desde 1994, su pantalla ofrece los acontecimientos deportivos más destacados, como los encuentros de las selecciones nacionales de fútbol y basquetbol, Copa Davis, Mundiales de fútbol y Juegos Olímpicos, entre otros.

⇒ TV Pública: al igual que TyC Sports, TV Pública te llevará los partidos del Mundial Qatar 202 para Argentina. A diferencias de los canales anteriormente mencionados, TV Pública es el único que no tiene costo. Es decir, fútbol para todos, aunque no con los 64 partidos de la Copa de la FIFA.

Tal como ha adelantado TV Pública en su pagina web, las transmisiones contarán con la participación de Pablo Giralt, Sergio Goycochea, Gustavo Kuffner y Sofía Martínez desde Qatar, y Matías Martin, Ángela Lerena y Miguel Osovi en Buenos Aires.





¿Cuándo juega la selección argentina?





PARTIDO DÍA HORA (Buenos Aires) ESTADIO Argentina vs. Arabia Saudita 22/11 07:00 Nacional de Lusail (Lusail) Argentina vs. México 26/11 16:00 Nacional de Lusail (Lusail) Polonia vs. Argentina 30/11 16:00 974 (Doha)

¿Cómo se jugará el Mundial Qatar 2022?





Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos : Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

de final: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre





