En cuanto el árbitro argentino Facundo Tello señaló el final del partido de los cuartos de final del Mundial 2022 en el estadio Al Thumama, Cristiano Ronaldo tomó en solitario el camino del vestuario, mientras asumía el fin de su aventura en el torneo, entró en el túnel y rompió llorar, en una de las imágenes de Qatar 2022 que marca el límite para un goleador extraordinario, un jugador formidable, que lo ha ganado todo en su carrera, menos la Copa del Mundo.

Para muchos, ver a Cristiano Ronaldo como el protagonista de semejante escena solo tuvo a Fernando Santos como el responsable. En un inicio, hasta el nombre de Luis Figo fue vinculado a las demoledoras críticas sobre el seleccionador, algo que no tardó en desmentir en redes sociales.

“No se puede ganar un Mundial con Cristiano Ronaldo en el banquillo. ¿Ganarle a Suiza? ¡Excelente! ¿Pero se puede hacer eso en todos los partidos? No. Dejar a ‘CR7′ en el banquillo fue un error, esta derrota es responsabilidad del entrenador”, fueron las declaraciones atribuidas a Figo.

Ante lo acontecido, el propio Figo salió al frente para desmentir estas palabras. “¿Caro Samuel Vargas quieres ser conocido publicando declaraciones que no proferí? ¡Si quieres saber mi opinión tienes que preguntar! No te conozco de nada, así que no inventes declaraciones mias. Protagonistas son los que hacen la diferencia”, dijo.





El adiós de Cristiano Ronaldo





Cristiano se despide del trofeo dorado planetario para siempre. A sus 37 años, la edición de 2026 que compartirán Estados Unidos, Canadá y México aparece ya muy borrosa para CR7, el único futbolista capaz de marcar algún gol en cinco Mundiales consecutivos a lo largo de la historia del torneo, que data de 1930, pero sin el premio que perseguía, sin el protagonismo de siempre, relegado a la suplencia de pronto, en el 6-1 a Suiza en octavos de final y en el 0-1 con Marruecos en cuartos.

Noticia siempre, desde el primer día que el equipo se concentró al oeste de Doha, la última con la polémica que despertó su conversación con Fernando Santos a raíz de su suplencia ante Suiza, por la información publicada por ‘Récord’ de que había amenazado con irse de la concentración, un hecho negado por la Federación Portuguesa de Fútbol, su entrenador y sus compañeros, Cristiano Ronaldo se va del actual torneo con cinco partidos, tres de titular, dos completos, dos de suplente, un gol y diez tiros.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR