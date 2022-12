Croacia vs. Marruecos se enfrentan este sábado 17 de diciembre desde las 10:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Internacional Jalifa, por el tercer puesto en el Mundial de Qatar 2022. Muchos aficionados del fútbol están buscando las mejores cuotas de apuestas, las predicciones y el análisis del compromiso. Todo esto y más te contamos en esta nota de Depor. No te pierdas los siguientes párrafos.

Croacia llegó a las semifinales del Mundial luego de un histórico triunfo por penales vs. Brasil. Sin embargo, ante la selección argentina de Lionel Messi, el equipo europeo fue superado y finalmente cayó por un marcador de 3-0. Luka Modrić y compañía no pudieron repetir la hazaña de Rusia 2018, pero aún les queda el partido por el tercer puesto.

La selección de Croacia fue superada ampliamente por Argentina, pero ahora deberá luchar contra la sorprendente Marruecos, por un lugar en el podio del Mundial Qatar 2022. Para este duelo, el técnico Zlatko Dalić podrá contar con su equipo titular, ese que lo llevó hasta esta instancia de la Copa del Mundo. Modric, Kovacic, Kramaric y Perisic comendarán el ataque croata.

Marruecos, por su parte, se convirtió en el equipo revelación del Mundial Qatar 2022, superando a rivales que en el papel eran favoritos, como España y Portugal. Lamentablemente no pudo vencer a la vigente campeona del mundo, y ahora luchará por el tercer puesto vs. Croacia.

Los dirigidos por Walid Regragui demostraron ser un equipo aguerrido y dieron pelea a Francia hasta los minutos finales. Incluso tuvieron varias ocasiones de gol, que finalmente no pudieron concretar. Marruecos, liderada por En-Nesyiri, Ziyech, Amrabat y Hakimi, buscará completar su mejor participación en Copas del Mundo quedándose con el tercer lugar.

Revisando el historias de Croacia y Marruecos, se han enfrentado en dos ocasiones. La última vez que jugaron fue, precisamente, en fase de grupos del Mundial Qatar 2022. El partido se dio el pasado 23 de noviembre en el estadio Al Bayt y el resultado fue empate sin goles. Antes de este encuentro, se vieron las caras en un amistoso en diciembre de 1996, y también quedó en igualdad (2-2).

CASA DE APUESTA CROACIA EMPATE MARRUECOS Betsson 2.38 3.45 3.10 Te Apuesto 2.43 3.43 3.07 Inkabet 2.35 3.40 3.00 Betano 2.40 3.60 3.10

