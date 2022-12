La selección de Argentina se medirá ante su similar Francia en la gran final del Mundial Qatar 2022. Ambos combinados llegan en su mejor momento y saldrán con sus mejores elementos para vencer a su rival este domingo 18 de diciembre, en el estadio Lusail. Como es costumbre, diferentes miembros del plantel y jugadores declaran a los medios antes del día clave, siendo Ousmane Dembélé uno de los elegidos para hablar sobre el cotejo ante la ‘Albiceleste’. Eso sí, el atacante del FC Barcelona no desaprovechó la oportunidad y llenó de elogios a Lionel Messi, asegurando que merece ser campeón del mundo, a pesar de jugar contra él.

“Messi merece ganar el Mundial por todo lo que ha conseguido, está jugando un campeonato muy bueno y es el trofeo que le falta. Pero Francia también lo merece”, fueron las primeras palabras del ‘Mosquito’ en rueda de prensa, previo al duelo ante el equipo sudamericano.

Como se recuerda, Dembélé y Messi compartieron vestuario en el FC Barcelona, momento que el atacante galo recuerda con mucho aprecio: “Compartí con él cuatro hermosos años. Es un jugador excepcional y siempre he dicho que fue quien me hizo amar el Barça junto a Iniesta. Estoy muy contento de haberle tenido como compañero. Es alguien sencillo, tranquilo y un futbolista difícil de frenar. Me enseñó mucho a jugar en equipo”.

“Cuando llegué era muy joven, me gustaba lanzarme siempre al regate y él me decía que me calmara, que no valía la pena intentarlo cada vez, que había momentos que era bueno hacerlo y otros que no”, agregó.

Eso sí, pese a llenar de elogios al astro rosarino, el ‘Mosquito’ aseguró que Francia intentará detenerlo este domingo. “Para marcarlo vamos a hacer todo lo posible por que toque el menor número posible de pelotas para que no sea decisivo. El buen juego de Messi tiene mucho que ver también con lo que hace Julián Alvarez. Porque su despliegue y juego le da espacios”, concluyó.

¿A qué hora se juega la final del Mundial de Qatar 2022?

La final entre Argentina y Francia se jugará este domingo 18 de diciembre a las 10 a. m. (hora peruana) en el Estadio Lusail. El compromiso se transmitirá mediante Latina TV (Canal 2) y DIRECTV Sports.

Mundial Qatar 2022: así se repartirán los premios

Las selecciones que se queden en la fase de grupos se llevan US$ 9 millones

Las que se queden en octavos de final, US$ 13 millones

Las que se queden en cuartos de final, US$ 17 millones

El cuarto lugar del Mundial se lleva US$ 25 millones

El tercer lugar se queda con US$ 27 millones

El subcampeón tendrá una suma de US$ 30 millones

El campeón de Catar 2022 ganará US$ 42 millones





