Bélgica vs. Marruecos se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía DIRECTV, Latina (Canal 2) y Libre Fútbol TV por la fecha 2 del Grupo F del Mundial Qatar 2022. El compromiso está pactado para este domingo 27 de noviembre desde las 8:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Al-Thumama, bajo la dirección del árbitro mexicano César Palazuelos. Si bien los belgas vencieron a Canadá en la primera fecha, no convencieron del todo y esperan cambiar su imagen con un contundente triunfo sobre los marroquíes. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, mejores jugadas, goles e incidencias desde la web de Depor.

El conocido periodista y estadígrafo MisterChip da su opinión sobre las innovaciones de Luis Enrique como DT de España y revela su deseo para el Mundial 2026.

Bélgica vs. Marruecos: posibles alineaciones

Bélgica: Courtois; Castagne, Vertonghen, Alderweireld, Dendoncker, Meunier, Tielemans, Witsel, De Bruyne, Eden Hazard y Batshuayi.

Courtois; Castagne, Vertonghen, Alderweireld, Dendoncker, Meunier, Tielemans, Witsel, De Bruyne, Eden Hazard y Batshuayi. Marruecos: Bono; Mazraoui, Saiss, Aguerd, Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Amallah, Ounahi, Hakim Ziyech, Sofiane Boufal y En-Nesyri.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.