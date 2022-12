Francia vs. Polonia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía DIRECTV, Latina (Canal 2) y Fútbol Libre TV por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El compromiso está pactado para este domingo 4 de diciembre desde las 10:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Al-Thumama. Luego de un baño de humildad ante Túnez, los ‘Gallitos’ se clasificaron a la siguiente ronda de la Copa del Mundo y para meterse entre los ocho mejores deberán eliminar al elenco encabezado por Robert Lewandowski, quienes quieren dar el golpe a pesar de no partir como favoritos. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, mejores jugadas, goles e incidencias desde la web de Depor.

Francia vs. Polonia: posibles alineaciones

Francia: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Konaté y Theo Hernández; Tchouameni, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann; Olivier Giroud.

