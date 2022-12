Japón vs. Croacia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía DIRECTV, Latina (Canal 2) y Fútbol Libre TV por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El compromiso está pactado para este lunes 5 de diciembre desde las 10:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Al Janoub. Luego de su histórica victoria sobre España, el elenco asiático quiere seguir haciendo historia en la Copa del Mundo clasificando a los cuartos de final. Para ello deberá derrotar al vigente subcampeón, que a pesar de no haber convencido del todo, está con sed de revancha en esta justa mundialista. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, mejores jugadas, goles e incidencias desde la web de Depor.

Tras culminar la primera etapa del Mundial Qatar 2022, periodistas de todo el mundo comentan cuál fue el mejor equipo en lo que va del torneo, quién fue la decepción y qué selección dio la sorpresa. Conoce todos los detalles en este video.

Japón vs. Croacia: posibles alineaciones

: Shūichi Gonda; Yuto Nagatomo, Maya Yoshida, Shōgo Taniguchi, Hiroki Sakai; Ao Tanaka, Wantaru Endo; Take Kubo, Daichi Kamada, Junya Ito; Daizen Maeda. Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Mateo Kovacic, Luka Modric, Marcelo Brozovic; Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Marko Livaja.

