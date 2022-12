Con 21 años de edad, estamos ante una de las ‘joyas’ del fútbol. Enzo Fernández fue coronado como el mejor jugador joven del Mundial Qatar 2022 tras una brillante actuación con la Selección de Argentina. Actualmente en Benfica, es uno de los titulares del equipo portugués y se ganó el ser parte de la alineación con la que la Selección de Argentina alzó el trofeo. Actualmente en Benfica, tiene todo un futuro por delante.

La edad no es un factor que lo ‘debilite’ al momento de medirse ante experimentados. Todo lo contrario, se planta como un veterano para hacerle frente a todos. En el presente Mundial, solo partió desde el banquillo frente a Arabia Saudí y México. Para poner fin a esta dinámica, anotó uno de los goles de la victoria contra los del Tata Martino.

Desde el duelo frente a Polonia, Scaloni no lo movió más de los titulares. En octavos de final brindó una asistencia con Australia. El gol en propia puerta quedó solo en suspenso tras la clasificación. Para cuartos, no se amilanó con Países Bajos. Semifinales no requirió mayor esfuerzo con Croacia. Ante Francia, en la final, hizo olvidar a todos su corta edad.

Las estadísticas de Enzo Fernández en el Mundial de Catar, de forma global, quedan de esta forma: siete encuentros disputados de los que fue titular en cinco, cuatro victorias, dos empates, una derrota, un gol, una asistencia, un disparo al palo, un gol en propia meta y una tarjeta amarilla.





Seis meses de locura para Enzo Fernández

Enzo Fernández nació en el año 2001 y vivió el Mundial de su vida. En el mes de julio se encontraba disputando Copa Libertadores con River Plate. Para agosto logró dar el gran salto hacia Europa fichando por Benfica en la Liga de Portugal. Su debut en Champions League fue con un golazo.

Meses después, fue parte de la lista de pre convocados y debutó en un partido amistoso frente a Honduras. Una carrera meteórica que le ha consagrado como uno de los grandes centrocampistas de futuro. Este domingo fue de la partida y alcanzó su primera Copa del Mundo.

El arma de más peligro son los disparos desde fuera del área. Hasta septiembre no había vestido la camiseta albiceleste, pero le bastaron tres espacios ante Honduras y Jamaica, para convencer al cuerpo técnico de que tenía un hueco en la lista de 26. Su gran inicio de temporada en el Benfica ya presagiaba que algo grande podía pasar.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.