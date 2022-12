En la previa de la final del Mundial Qatar 2022, de Karim Benzema se está hablando mucho. Y es que el delantero del Real Madrid no estará en el Francia vs. Argentina ni como invitado luego de haber roto por completo con Didier Deschamps. Este domingo, el diario L’Equipe ha expuesto motivos por los que el ‘Gato’ no quiere ver ni en pintura al seleccionador francés. Del lado del técnico pasa lo mismo: “No me ocupo de las invitaciones de jugadores, exjugadores o lesionados”, dijo en conferencia de prensa el sábado último.

Según L’Équipe, luego del lío con Valbuena y el ‘sextape’, la relación entre Benzema y Deschamps vuelve a estar rota. Lo ocurrido en los días previos al inicio del Mundial 2022 y durante estas semanas ha dinamitado de nuevo el vínculo entre jugador y entrenador, que parecía arreglado tras la vuelta de Karim a la selección.

Al delantero del Real Madrid y vigente Balón de Oro no le ha gustado la forma en cómo se ha llevado el tema de su lesión. Benzema cree que Deschamps pudo haberlo llamado al superar los problemas físicos ya que su nombre estaba en la lista de convocados. Sin embargo, el campeón en Francia 1998 como futbolista nunca levantó el teléfono.

De hecho, la salida de Benzema de la concentración de Francia fue más que difícil y confirmó que algo no iba bien entre el jugador y el cuerpo técnico. “Qué pena que te tengas que ir”, le dijo el seleccionador a su jugador durante la madrugada en la que acabaría volviéndose a Madrid. Ni opción a quedarse.





Rechazo al presidente Macron





La relación entre Benzema y Deschamps está tan desgastada que, con tal de no verlo, el delantero del Madrid ha rechazado la invitación del presidente francés Emmanuel Macron a ver el partido desde una zona privilegiada del estadio de Lusail. El ‘Gato’ decidió no subirse al avión que el mandamás puso para los ausentes en el torneo.

Según RMC Sport, los nombres que sí acompañan al Presidente de la República en su viaje al país asiático: Christopher Nkunku, Paul Pogba, N’Golo Kanté y Presnel Kimpembe apoyarán al equipo francés en su búsqueda de su tercera estrella.





¿A qué hora se juega la final del Mundial Qatar 2022?





Argentina y Francia se miden en la final del Mundial Qatar 2022 este domingo 18 de diciembre desde las 10:00 a.m. (horario peruano), en el estadio Lusail. Con pronóstico reservado, ambas selecciones buscarán la tercera corona de su historia. Messi es el líder de la Albiceleste que tuvo un incremento de nivel con el paso de los partidos. Francia es otro favorito y lo ha demostrado desde el primer partido de la Copa del Mundo.





