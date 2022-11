Australia vs. Dinamarca se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía DIRECTV, Latina (Canal 2) y Fútbol Libre TV por la fecha 3 del Grupo D del Mundial Qatar 2022. El compromiso está pactado para este miércoles 30 de noviembre desde las 10:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Al Janoub. Luego de haber sorprendido a todos derrotando a Túnez en la segunda jornada, los ‘Canguros’ solo necesitan derrotar a los daneses para pasar de ronda. No obstante, estos también se jugarán su última carta y no piensas desaprovecharla. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, mejores jugadas, goles e incidencias desde la web de Depor.

El entrenador español, tiene unos números impresionantes en Twitch. En cinco días activo, Luis Enrique ha acumulado ya 617.000 followers. Mira los mejores momentos en directo.

Australia vs. Dinamarca: posibles alineaciones

Australia: Matthew Ryan; Fran Karacic, Harry Souttar, Kye Rowies, Aziz Behich; Aaron Mooy, Craig Goodwin, Jackson Irvine, Mathew Leckie; Riley McGreey Mitchell Duke.

Dinamarca: Kasper Schmeichel; Joachim Andersen, Víctor Nelsson, Andreas Christensen; Rasmus Kristensen, Pierre Emile Hojberg, Christian Eriksen, Joakim Maehle; Mikkel Damsgaard, Jesper Lindstrom y Martin Braithwaite.





