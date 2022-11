Golazo de Richarlison para el 2-0 de Brasil ante Serbia en el Mundial Qatar 2022. El delantero del Tottenham obtuvo su doblete.

Brasil vs. Serbia: lo que se viene

Luego de este partido del Grupo G, Brasil deberá enfocarse en la segunda fecha para poder asegurar su pase a los octavos de final. Así, pues, los de Tite enfrentarán a Suiza que llega de vencer por 1-0 a Camerún. Este encuentro se jugará el lunes 28 de noviembre desde las 11:00 a.m. en el estadio 974.

Brasil tiene un plantel como para no pasar apuros en esta etapa y asegurar rápidamente su clasificación entre los dieciséis mejores de la Copa del Mundo. No obstante, después de lo visto con las otras selecciones favoritas, no pueden salir confiados ante ningún rival.

En lo que respecta a Serbia, el elenco europeo se medirá con Camerún que intentará reponerse de su caída ante Suiza. Dependiendo de los puntos que consiga en la primera fecha, los serbios deberían aprovechar la fragilidad de su rival de turno para, por lo menos, asegurarse tres unidades en la segunda jornada. Este encuentro se disputará el lunes 28 de noviembre desde las 5:00 a.m. en el estadio Al Janoub.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Sebastián Abreu, conversó con Depor sobre el debut de la ‘Celeste’ en el Mundial Qatar 2022.