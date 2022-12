Una triste derrota en el Mundial Qatar 2022. Tras la eliminación de Inglaterra, Harry Kane asumió “la responsabilidad, como capitán y como el que falló el penalti” que pudo haber forzado la prórroga frente a Francia (1-2), en los cuartos de final, a la vez que comentó que tendrá “que vivir con ello y asumirlo”.

“No puedo estar más orgulloso de mis compañeros. Fue una noche dura. Tuvimos mejores ocasiones, pero el fútbol se reduce a pequeños detalles; como capitán y el que falló el penalti, asumo la responsabilidad. Tendré que vivir con ello y asumirlo”, dijo en zona mixta.

“Me sentía seguro lanzándolo, sólo que no lo ejecuté como quería”, sostuvo el futbolista del Tottenham sobre su fallo desde unos once metros en los que previamente sí logró marcar el empate a uno.

Eso sí, Kane se mostró confiado en que su buen rendimiento les hará llegar lejos en próximos torneos: “El equipo está en un buen momento, con jugadores en su mejor forma, y habrá momentos buenos en el futuro. Ahora nos da mucha rabia que se haya acabado, porque estábamos convencidos de que podíamos llegar hasta el final, pero podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho”.

Harry Kane, máximo goleador de Inglaterra

Harry Kane igualó a Wayne Rooney como máximo goleador de la historia de la selección inglesa de fútbol al marcar su 53º gol, en el duelo contra Francia, este sábado en partido de cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

El ‘9′ de la selección inglesa transformó un penal cometido por Aurélien Tchouaméni al comienzo de la segunda parte para poner el 1-1 provisional en el marcador (54). Lanzó con la pierna derecha a la izquierda de Hugo Lloris, que se había vencido ya para el otro lado, para lograr su segundo gol en el torneo, después del logrado en octavos contra Senegal.

El delantero del Tottenham y capitán de Inglaterra, de 29 años, alcanzó esta cifra de goles en su encuentro 80 con la camiseta de los ‘Three Lions’, mientras que el exdelantero del Manchester United y Everton necesitó jugar 115 partidos (de los 120 que disputó con Inglaterra).





