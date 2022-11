Argentina vs. Arabia Saudita se miden (EN VIVO | ONLINE) este 22 de noviembre desde el estadio Lusail. El encuentro de martes arranca desde las 5:00 a.m. (hora peruana) y 7:00 a.m. (hora argentina) por el Grupo C del Mundial Qatar 2022. Los dirigidos por Scaloni poseen el cartel de favorito ante un equipo árabe que quiere dar la sorpresa en el grupo. La señal encargada de la transmisión será Directv Sports en Latinoamérica. En Argentina podrás verlo gracias a TyC Sports, TV Pública. No te pierdas el minuto a minuto en Depor.

El momento cumbre de Argentina es ahora. El actual campeón de la Copa América y también ganador de la Finalísima del Mundo ante Italia, debuta en Qatar 2022. Todo indica que Messi se perfila a ser la estrella. Además, hubo novedades con relación al capitán, quien no se entrenó a la par con sus compañeros en la víspera. Aunque saltó a la cancha con el grupo en el ensayo final antes del estreno.

Con Lionel Messi como gran protagonista, los argentinos quieren seguir con su racha invicta de partidos sin conocer la derrota. Por el lado de los saudís, quieren dar la sorpresa; sin embargo, luce complicado por el momento anímico que vive el conjunto de los leones del desierto.

Ambas escuadras ya se han enfrentado en cuatro ocasiones distintas y en ninguna la selección argentina ha conocido la derrota teniendo un saldo de dos victorias y dos empates. El panorama es favorable ahora para la ‘albiceleste’ que quiere obtener la Copa del Mundo.

Pese a que buscan un auténtico milagro, los Halcones Negros, la realidad de perdieron cuatro de los últimos cinco partidos en Mundiales sin convertir goles. Llegan al Mundial Qatar 2022 como el más débil de este grupo que comparten también con Polonia y México.





Argentina vs. Arabia Saudita: horarios en el mundo

Perú: 05:00 AM

Argentina : 07:00 AM

: 07:00 AM Colombia: 05:00 AM

Ecuador : 05:00 AM

: 05:00 AM EE.UU.: (Miami) 05:00 AM

Bolivia : 06:00 AM

: 06:00 AM Venezuela: 06:00 AM

Chile : 07:00 AM

: 07:00 AM Brasil: 07:00 AM

Uruguay : 07:00 AM

: 07:00 AM Paraguay: 07:00 AM





Argentina vs. Arabia Saudita: posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Alejandro Gómez; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Alejandro Gómez; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdul Hamid, Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Bulaihi, Yasir Al-Shahrani; Mohammed Kano, Abdulelah Al-Malki, Firas Al-Brika, Salem Al-Dawsari; Salman Al-Faraj y Saleh Al-Shehri.





