No cabe duda que este es uno de los momentos más esperados por millones de argentinos y fanáticos del fútbol. Y es que en la mañana de este lunes, Lionel Messi arribó a Abu Dhabi para integrarse a la Selección de Argentina de cara al Mundial Qatar 2022. El astro rosarino, tras la victoria (5-0) del PSG ante el Auxerre, voló directamente rumbo a Emiratos Árabes, donde ya concentra con el plantel de Lionel Scaloni y donde la ‘Albiceleste’ se medirá ante la selección local el próximo miércoles, a las 10:30 a.m. (hora peruana), en lo que será su último partido amistoso antes del inicio de la Copa del Mundo.

El astro argentino no llegó a la concentración de la ‘Scaloneta’ solo, puesto que lo hizo acompañado de futbolistas como Leandro Paredes y Ángel Di María, quienes también sumaron minutos este domingo con la Juventus, su club, en la Serie A.

Como era de esperarse, el arribo de Messi causó muchos movimientos en el lobby del hotel donde se aloja Argentina. Una buena cantidad de fanáticos de la ‘Pulga’ se acercaron para intentar sacarse una foto con su ídolo o, al menos, grabar su llegada. Asimismo, las tres figuras fueron recibidas por el staff de los ‘Albicelestes’ y por el propio Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Cabe resaltar que la llegada de ‘Lio’, ‘Angelito’ y el ‘Heredero’ se suma al arribo de Rodrigo De Paul, Juan Foyth, Nahuel Molina, Gerónimo Rulli, Julián Álvarez y Exequiel Palacios, quienes este domingo llegaron a Emiratos Árabes para ponerse bajo las órdenes de Scaloni, a solo seis días del debut en el Mundial Qatar 2022.

Por lo pronto, se espera que el resto de jugadores que aún no viajaron (muchos jugaron con sus equipos este fin de semana), lo hagan en las próximas horas y se integren al resto del grupo este lunes.

¿Cuál es el fixture de Argentina en el Mundial de Qatar 2022?

La selección de Argentina debutará en el grupo C frente a Arabia Saudita el 22 de noviembre. Luego de cuatro días, chocará frente a México y finalizará el 30 frente a Polonia. La ultima vez que la ‘Albiceleste’ se llevó la Copa del Mundo fue en 1986.

¿Cómo se jugará el Mundial Qatar 2022?

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos : Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

de final: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

y : 17 de diciembre Final: 18 de diciembre





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Para que no te pierdas ningún partido de la Scaloneta, en el siguiente video te damos el calendario y otros detalles de la albiceleste en la Copa del Mundo.