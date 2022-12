Lionel Messi volvió a cumplir una gran actuación con Argentina en el Mundial Qatar 2022. Metió un golazo de penal, tuvo participación directa en los dos goles de Julián Álvarez y regaló espectáculo para el planeta entero. Semejante actuación llevó a su entrenador, Lionel Scaloni ha calificarlo, una vez más, como el mejor jugadores de todos los tiempos, como el más grande que ha pisado la faz de la Tierra. Sin embargo, para Ángel Cappa, otra respetado técnico argentino, las palabras del joven DT suenan a exageración. Para el exestratega de Universitario de Deportes, hay futbolistas más grandes que el rosarino.

Tras la actuación de Messi frente a Croacia, Cappa no dudó en darle su lugar como el mejor de esta generación. No obstante, en la línea de los elogios de Scaloni para el crack del PSG, el oriundo de Bahía dijo que está lejos de otras glorias de este deporte.

“Me parece una exageración porque seguramente Scaloni no vio jugar a Cruyff, a Di Stéfano y más jugadores. No se puede decir eso porque uno tiene una visión limitada. Que es el mejor de este momento y de esta generación no tengo dudas, pero de la historia no. La historia es muy grande y muy amplia”, dijo Cappa en Marca.





Los números de Messi en Argentina





Messi no sólo se limita al Mundial en las marcas para la historia con Argentina. Nadie ha disputado más partidos que él con la camiseta celeste y blanca de su país, con 171, por delante de los 147 de Javier Mascherano, segundo, o Javier Zanetti, tercero con 145.

Ni nadie ha sido más veces titular (155) ni nadie ha marcado más goles: 96, 40 más de los que logró Bastistuta en 78 duelos, 55 más que Sergio ‘Kun’ Agüero en 101 choques, 61 más que Hernán Crespo en 64 compromisos, 34 más que Diego Armando Maradona en 91 encuentros...





¿Cuándo juega Argentina la final del Mundial Qatar?





Tras vencer a Croacia, Argentina ha ganado el derecho a jugar la sexta final del mundo de su historia. El rival será Francia o Marruecos este domingo en el estadio de Lusail a partir de las 10 de la mañana en la transmisión de DIRECTV Sports para toda América Latina.

Cabe recordar que la última final del Mundial que jugó Argentina se dio en Brasil 2014. Aquel 13 de julio, la Albiceleste cayó por 1-0 ante Alemania tras un gol ‘in extremis’ de Mario Götze.





