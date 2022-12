Argentina venció a Croacia por 3-0 y sacó boleto para la gran final del Mundial Qatar 2022 el próximo domingo en el estadio de Lusail. Lamentablemente para la Albiceleste, el triunfo se vio manchado por la polémica. Y es que el primer gol llegó a través de un dudoso penal: el árbitro del encuentro, Daniele Orsato, cobró una falta de Dominik Livakovic sobre Julián Álvarez. Para algunos, el juez italiano hizo bien en sancionar la infracción. Para otros expertos, como Iker Casillas, no existió motivos para darle la pena máxima al gigante de la CONMEBOL.

A través de sus redes sociales, el exportero español avaló la opinión de Felipe Ramos Rizo, un antiguo árbitro que explicó los motivos exactos por los que el árbitro no debió haber cobrado penal a favor de Argentina. Como era de esperarse, el ex del Real Madrid recibió mucho apoyo de sus seguidores.

“Datos importantes por lo que no se debió sancionar penal: El pie derecho del portero siempre está en el piso, el contacto es inevitable por la inercia de la jugada, el balón. Nunca existe zancadilla el contacto es inevitable”, explicó Ramos Rizo y Casillas estuvo “totalmente de acuerdo”.

Iker Casillas afirma que no hubo penal.





Croacia, indignado por el penal





Luka Modric se mostró resignado por la derrota de su selección en semifinales del Mundial de Qatar contra Argentina y mostró sus críticas al arbitraje de Daniele Orsato, sobre todo por el penalti que pitó a favor de la Albiceleste que permitió a Lionel Messi abrir el marcador.

“Estábamos bien, controlando el partido y este córner que no nos da el árbitro y el penalti, que para mi no era lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro portero, va a por él, no puedo creer que pitara ese penalti. Esto cambia un poco el partido. Pero no podemos cambiarlo, hay que recuperarse e intentar ganar el próximo partido”, indicó.

Para Modric jugar el partido por el tercer puesto “no es un castigo”, porque “nunca lo es jugar para Croacia”. ”Hemos hecho un gran Mundial y ahora hay bronce en el juego y tenemos que prepararnos, porque si lo conseguimos también es un buen éxito”, dijo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR