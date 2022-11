Mientras concentra con la Selección de Argentina de cara al Mundial Qatar 2022, Lionel Messi ha vuelto a ser noticia luego de que se hizo pública una reciente entrevista que tuvo el jugador con la Conmebol. No obstante, tal como suele suceder cuando el astro rosarino se sienta frente a la grabadora, deja varios títulos para las portadas. Entre ellos, se refirió a la ‘Albiceleste’, su próxima cita mundialista e incluso su retiro, uno de los momentos que menos esperan los fanáticos del fútbol.

Y es que a solo 5 días de que inicie el certamen más importante del balompié, la ‘Pulga’, junto al exjugador argentino Ezequiel Lavezzi, pasó por las cámaras del medio oficial del máximo ente del fútbol sudamericano. Sin embargo, entre los muchos titulares que nos dejó la charla, el más llamativo estuvo relacionado con su posible retirada.

En la entrevista, el atacante de 35 años del París Saint-Germain dejó claro que no se ve jugando hasta los 40 años y habló abiertamente sobre su futuro una vez que deje el fútbol: “Supongo que después de mi retirada seguiré vinculado a este deporte porque me encanta el fútbol. Amo jugarlo y disfruto de eso. Fue lo único que hice toda la vida y supongo esté relacionado en un futuro al fútbol, aunque no se en qué. No creo que juegue mucho más”.

“¿Imaginas jugar hasta los 40?”, fue la pregunta que le realizó Cecilio Flematti, a lo que el exBarcelona respondió de manera contundente: “No, no, tampoco. Siempre digo que como entrenador no me veo, no es algo que me llame la atención, pero tal vez el día de mañana cambie de idea”.

En relación a un posible final de su carrera en Argentina, Lionel Messi señaló que siempre fue un “sueño”, pero que dependerá mucho del panorama que se le presente. “Es difícil saber lo que va a pasar mañana. Jugar en Newell’s fue un sueño que tuve siempre de chiquito, de poder jugar en el fútbol argentino, que iba a la cancha y quería estar ahí. Pero ahora depende de muchísimas cosas, tengo mi familia, tres hijos, acabo de tener un cambio muy grande en mi vida que me costó muchísimo a mí y a toda mi familia. A día de hoy, lo superé y nos sentimos espectaculares. Estamos adaptados ya a nuestro nuevo lugar”, concluyó.

¿Cuál es el fixture de Argentina en el Mundial de Qatar 2022?

La selección de Argentina debutará en el grupo C frente a Arabia Saudita el 22 de noviembre. Luego de cuatro días, chocará frente a México y finalizará el 30 frente a Polonia. La ultima vez que la ‘Albiceleste’ se llevó la Copa del Mundo fue en 1986.

¿Cómo se jugará el Mundial Qatar 2022?

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos : Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

de final: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

y : 17 de diciembre Final: 18 de diciembre





