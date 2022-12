La espera se acabó. Luego de la apretada final ante Francia, la seleción de Argentina se llevó la Copa del Mundo Qatar 2022 gracias a una destacada actuación de Lionel Messi, quien finalmente de consagró campeón Mundial y cumplió con su gente: trajo el título a casa. Y mientras la ‘Pulga’ estaba llegando al país, consiguió un nuevo récord.

El ‘10′ argentino demuestra, una vez más, que es el mejor del mundo dentro y fuera de la cancha, porque ahora consiguió otra impresionante marca histórica en la conocida y famosa red social Instagram.

¿De qué se trata? Lo que pasa es que para inmortalizar el momento, el astro argentino tomó su cuenta oficial de Instagram, donde compartió con sus más de 399 millones de seguidores una serie de imágenes y un emotivo mensaje dirigido a su selección, familia y afición, tras ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer… Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!! Nos estamos viendo muy pronto”, señaló.

¡Histórico! Leoi rompe récord en Instagram

En menos de 24 horas, la publicación de Lionel Messi obtuvo más de 40 millones de ‘likes’. Con ello, el ‘10′ rompió un nuevo récord en Instagram, convirtiéndose en la publicación con más ‘me gusta’ de un deportista en la historia de la red social.

Con esa publicación del 18 de diciembre que quedará para toda la vida tanto del capitán, de la selección y de todos los argentino, Messi ha sumado otro récord de los interminables que tantos tiene a lo largo de su carrera con la imagen más esperada: con la Copa del Mundo en la mano. Hasta el momento de esta publicación cuenta con un total de 60 millones 735 mil 487 likes.

Cabe destacar que ‘Leo’ ha superado ampliamente a la publicación que tenía el récord de me gusta en la historia de Instagram, la cual era de un huevo e incluso la cuenta conocida como “@world_record_egg” solo tiene esa publicación en su historia.

