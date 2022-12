Didier Deschamps no pudo repetir la obtención de la Copa del Mundo con Francia, tal y cómo sucedió en el Mundial Rusia 2018. El estratega guio a los ‘galos’ hasta la final del Mundial Qatar 2022 y estuvo cerca de coronarse, pero los sudamericanos se impusieron en la tanda de penales. Ante esto, habló sobre el trámite y desarrollo del partido en el Lusail Stadium.

“Es verdad que nos han superado en energía, agresividad, pero pese a todo hemos vuelto de la nada. Eso es el fútbol, hemos tenido una bola de Copa del Mundo en el último minuto. Felicito a Argentina que ha puesto mucha calidad, no les voy a quitar el mérito, pero tengo ningún reproche. Hay varias razones que nos han hecho no estar bien en todo ese tiempo. Con la entrada de jóvenes que han apostado frescura hemos estado ahí”, dijo en declaraciones con Marca.

Respecto al resultado, argumentó que lograron reponerse en el transcurso del partido poniendo a la Selección de Argentina en apuros y cerca de conseguir el objetivo principal. Sin embargo, lamentó las fallas de oportunidades que los llevaron a caer.

“Al final hace que te arrepientas aún más, si nos hubiéramos llevado el 3-0, no habría habido nada que decir. No hicimos lo que teníamos que hacer durante una hora. Después, con mucho coraje, energía y calidad, llevamos a Argentina al límite. Después de eso, ¿a qué se reduce todo? No lo hicimos todo bien, pero como en este Mundial, tuvimos corazón y energía. Volvimos de la nada. Cuando tienes una bola de Mundial en el último minuto y se te escapa es aún más difícil de digerir, es así, hay que aceptarlo”, contó.

Los prematuros cambios

Deschamps cambió a Dembelé y Giroud en el primer tiempo con el afán de realizar un replanteo en el partido. Ambos jugadores estaban en óptimas condiciones, pero no estaban adecuados al ritmo que pide un choque intenso de principio a fin.

”No es culpar a Giroud o Dembelé que han hecho mucho para llegar hasta aquí, pero hoy les veía menos bien. Hemos cambiado cosas. No teníamos todas nuestras capacidades. Ellos estaban jugando una final de la Copa del Mundo y mi impresión es que nosotros no”.





