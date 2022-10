No falta nada para que comience el Mundial Qatar 2022 y las selecciones siguen aumentando sus dolores de cabeza semana a semana. Todas quieren llegar con sus mejores armas a la justa mundialista, sin embargo, el apretado calendario ha comenzado a pasarle factura a algunos jugadores y la lista de lesionados sigue aumentando.

La Selección de Francia es quizás la más afectada hasta la fecha, pues Didier Deschamps no deja de recibir malas noticias sobre lo reducido que podría quedar su plantel ante tantas bajas y dudas. Para tener un panorama más completo de cómo están en este aspecto las candidatas para llevarse la Copa del Mundo, en Depor hemos realizado un extenso recuento.

Portugal

La Selección de Portugal perdió a dos importantes valores en ofensiva y Fernando Santos deberá carburar sus armas para que su delantera no sufra demasiados problemas. Las primeras bajas confirmadas son las de Diogo Jota y Pedro Neto, ambos lesionados en sus clubes, Liverpool y Wolverhampton, respectivamente.

“Después de una gran noche en Anfield, la mía terminó del peor modo. En el último minuto, uno de mis sueños se ha roto”, fue el sentido comunicado de Jota tras confirmarse su baja. Por otro lado, los ‘Wolves’ dijeron esto sobre Neto: “Después de una evaluación adicional y de la opinión de un especialista, está previsto que sea intervenido quirúrgicamente. Esto significa que, desgraciadamente, no estará en el Mundial”.

Diogo Jota se perderá el Mundial tras lesionarse con el Liverpool. (Foto: EFE)

Inglaterra

La primera baja de la Selección de Inglaterra fue Reece James. El lateral del Chelsea salió lesionado de un partido de Champions League ante el AC Milan y, tras las evaluaciones médicas posteriores, de confirmó que no llegará para la Copa del Mundo. “Se someterá a un programa de rehabilitación y se espera que esté fuera durante ocho semanas”, fue el comunicado de los ‘Blues’.

Otra duda para el cuadro de Gareth Southgate es Kyle Walker. El lateral del Manchester City se sometió a una operación para corregir un problema en su ingle y es muy posible que no se recupere a tiempo. De momento, no es una baja oficial.

Francia

La Selección de Francia es una de las más afectadas con esta ‘plaga’ de lesiones a pocas semanas del Mundial. La primera baja que sufrieron fue la de N’Golo Kanté, quien recayó en un lesión en los isquiotibiales que lo venía aquejando desde agosto, motivo por el cual tuvo que operarse.

Paul Pogba no juega un partido desde julio, cuando la Juventus estaba en pretemporada. Un problema en la rodilla lo ha dejado fuera de las canchas por varias semanas y recién hace poco entrenó con normalidad. Deschamps espera que tenga algunos partidos con la ‘Vecchia Signora’ antes del Mundial.

En lo que respecta a Anthony Martial, el delantero del Manchester United sufre de un problema en la espalda que lo tiene sin actividad desde hace un mes. Al no ser un jugador indispensable para Didier, posiblemente no ingrese el la lista definitiva si no está al 100%.

Paul Pogba podría perder el Mundial de Qatar tras decisión de operarse. (Foto: AFP)

Países Bajos

La Selección de los Países Bajos tiene una sola baja confirmada. Giorginio Wijnaldum sufrió una fractura en la tibia, justo cuando esperaba recuperar su mejor nivel al fichar por la AS Roma. La ‘Naranja Mecánica’ perdió a uno de sus valores más importantes en el mediocampo.

Uruguay

La Selección de Uruguay tiene una duda para el Mundial y es la de Ronald Araújo, quien se lesionó con el FC Barcelona y tuvo que someterse a una operación. Si bien está en proceso de recuperación, no es seguro que llegue con ritmo futbolístico. Diego Alonso lo esperará hasta último momento.

Por otro lado, Edinson Cavani sufrió un golpe en el tobillo en el partido entre el Valencia y el Barcelona, lo cual lo mandó a las duchas en el primer tiempo. Tras ser sometido los exámenes médicos de rutina, el ‘Matador’ no aqueja un problema de gravedad y llegaría en óptimas condiciones a Qatar 2022.

Ronald Araujo está la lista previa de Uruguay para Qatar 2022. (Foto: Selección de Uruguay)

Argentina

La Selección de Argentina tiene dos problemas que todavía están en la cabeza de Lionel Scaloni: las lesiones de Paulo Dybala y Guido Rodríguez. El primero está recuperándose después de haberse lesionado con la AS Roma, mientras que el segundo está de descanso tras sufrir un golpe en la cadera con el Real Betis.

México

Raúl Jiménez y Jesús Corona son las principales interrogantes de la Selección de México. El delantero del Wolverhampton sufre de una pubalgia que no lo deja entrenar con normalidad, lo cual motivaría a Gerardo Martínez a prescindir de él. En cuanto al ‘Tecatito’, este sufrió una fractura del peroné con el Sevilla y solo un milagro lo subirá al avión con destino a Qatar.





