Estamos a pocos días de dar inicio al Mundial Qatar 2022 y son varios los combinados nacionales que ya tienen definidas a sus listas de convocados para el torneo más importante del fútbol. En esta ocasión, fue la Selección de Australia, actualmente dirigida por Graham Arnold, quien anunció la nómina de jugadores que los representarán en el certamen que iniciará este domingo 20 de noviembre.

Mathew Ryan, de 30 años y que ya ha jugado los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, lidera la lista de 26 convocados por el técnico de los ‘Socceroos’, Graham Arnold, en la que hay futbolistas que jugarán su segunda fase final -Aziz Behich, Milos Degenek, Jackson Irvine, Jamie MacLaren, Aaron Mooy y Bailey Wright- y diecisiete que se estrenarán.

“Ha sido una fase de clasificación única y difícil y ahora llegamos a Catar con un equipo emocionante que hará todo lo posible para enorgullecer a Australia en el escenario mundial”, aseguró Arnold, quien apuntó que “en los últimos cuatro años, 32 jugadores han debutado con la selección nacional”.

“Quiero agradecer a todos los jugadores que han ayudado al equipo en este viaje. Hemos convocado a 68 jugadores durante la campaña de clasificación y cada uno de ellos ha jugado un papel importante para traernos aquí”, señaló.

Arnold agregó que “la composición del equipo refleja el paisaje multicultural de Australia”. “Nuestros jugadores vienen de todas partes del mundo, todos tienen caminos diferentes, pero estamos unidos por una camiseta”, apostilló.

Cabe resaltar que Australia hará su debut en el Mundial de Qatar 2022 nada menos que ante Francia, defensora del título, el 22 de noviembre y posteriormente se enfrentará a Túnez el 26 y a Dinamarca el 30 del mismo mes.

Lista oficial de convocados de Australia para el Mundial Qatar 2022

Porteros: Matt Ryan (Copenhague/DIN), Andrew Redmayne (Sydney FC), Danny Vukovic (Central Coast Mariners)

Defensas: Milos Degenek (Columbus Crew/USA), Aziz Behich (Dundee United/ESC), Joel King (OB/DIN), Nathaniel Atkinson, Kye Rowles (Hearts/ESC), Fran Karacic (Brescia/ITA), HarrySouttar (Stoke City/ING), Bailey Wright (Sunderland/ING) y Thomas Deng (Albirex Niigata/JPN).

Medios: Aaron Mooy (Celtic/ESC), Jackson Irvine (St. Pauli/GER), Ajdin Hrustic (Hellas Verona/ITA), Keanu Baccus (St. Mirren/ESC), Cameron Devlin (Hearts/ESC) y Riley McGree (Middlesbrough/ING)

Delanteros: Awer Mabil (Cádiz/ESP), Mathew Leckie (Melbourne City), Martin Boyle (Hibernian/ESC), Jamie Maclaren (Melbourne City), Jason Cummings, Garang Kuol (Central Coast Mariners), Mitchell Duke (Fagiano Okayama/JPN) y Craig Goodwin (Adelaida United).

¿Cuándo empieza el Mundial Qatar 2022?

La vigésimo segunda edición de la Copa del Mundo comenzará este domingo 20 de noviembre. El partido inaugural lo jugarán Qatar y Ecuador en el Estadio Al Khor, desde las 11:00 a.m. (hora peruana y ecuatoriana). DirecTV Sports y El Canal del Fútbol transmitirán el cotejo.

¿Cómo se jugará el Mundial Qatar 2022?

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos : Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

de final: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

y : 17 de diciembre Final: 18 de diciembre





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Estas son las estrellas de las mejores Ligas, imprescindibles en todos los rankings, que se perderán la máxima cita del fútbol.