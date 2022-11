Mientras muchos jugadores de las selecciones que clasificaron al Mundial Qatar 2022 sueñan con ser convocados para la justa deportiva, hay otros que rechazan ser parte de la fiesta más grande de todas. Ese es el caso de Cristian Volpato, un joven delantero australiano de la AS Roma que ha decidido no aceptar el llamado de los ‘Canguros’ porque su gran sueño es ser formar parte del combinado italiano en un futuro. Así lo ha revelado Graham James Arnold, entrenador del cuadro que eliminó a Perú en el repechaje justo después de dar a conocer la lista de los que viajarán a Medio Oriente.

“Hasta las 23:00 horas de anoche estuve intentando convencerlo para que se uniera al equipo, le dije que estaba entre los 26 convocados para el Mundial. Me respondió que quería pensar y hablar con las personas cercanas para entender qué era lo mejor para su carrera. Más tarde decidió declinar mi oferta”, explicó en conferencia de prensa.

“Fue su decisión, ahora prefiero enfocarme en los muchachos que tenemos y en los jóvenes que van a llegar. Cristian no quería tomar una decisión tan grande y está bien”, añadió el técnico. El futbolista de 18 años no quiso adoptar la importante decisión siendo tan joven por lo que, por el momento, al no haber debutado con ninguna de las selecciones mayores, mantiene la opción de elegir a qué país representar.





¿Quién es Cristian Volpato?





Volpato nació el 15 de noviembre de 2003 en Camperdown, una ciudad a las afueras de Sídney, aunque su primer equipo fue la academia del Milan. Tras su paso por la escuela Rossonera, Volpato militó en varios equipos australianos como el Sídney United 58, el Sídney FC y el Western Sídney Wanderes, equipo desde el que dio el salto a Italia tras un torneo sub-17, disputado en Malasia en 2019, en el que despertó el interés del Roma con un triplete ante el conjunto de la capital italiana.

En 2020 firmó con el Roma definitivamente y se incorporó a las categorías inferiores del equipo. Su rápida adaptación y su evolución le llevaron a dar el salto, en 2020, al equipo Primavera del Roma, el filial. Ya asentado en Italia, disputó cinco partidos con las categorías inferiores de la selección italiana: uno con la selección sub-20 y cuatro con la sub-19 , en los que hizo dos goles en total.





¿Quiénes son los convocados de Australia para el Mundial?





Arqueros: Matt Ryan (Copenhague/DIN), Andrew Redmayne (Sydney FC), Danny Vukovic (Central Coast Mariners)

Matt Ryan (Copenhague/DIN), Andrew Redmayne (Sydney FC), Danny Vukovic (Central Coast Mariners) Defensores: Milos Degenek (Columbus Crew/USA), Aziz Behich (Dundee United/ESC), Joel King (OB/DIN), Nathaniel Atkinson, Kye Rowles (Hearts/ESC), Fran Karacic (Brescia/ITA), HarrySouttar (Stoke City/ING), Bailey Wright (Sunderland/ING) y Thomas Deng (Albirex Niigata/JPN).

Milos Degenek (Columbus Crew/USA), Aziz Behich (Dundee United/ESC), Joel King (OB/DIN), Nathaniel Atkinson, Kye Rowles (Hearts/ESC), Fran Karacic (Brescia/ITA), HarrySouttar (Stoke City/ING), Bailey Wright (Sunderland/ING) y Thomas Deng (Albirex Niigata/JPN). Mediocampistas: Aaron Mooy (Celtic/ESC), Jackson Irvine (St. Pauli/GER), Ajdin Hrustic (Hellas Verona/ITA), Keanu Baccus (St. Mirren/ESC), Cameron Devlin (Hearts/ESC) y Riley McGree (Middlesbrough/ING)

Aaron Mooy (Celtic/ESC), Jackson Irvine (St. Pauli/GER), Ajdin Hrustic (Hellas Verona/ITA), Keanu Baccus (St. Mirren/ESC), Cameron Devlin (Hearts/ESC) y Riley McGree (Middlesbrough/ING) Delanteros: Awer Mabil (Cádiz/ESP), Mathew Leckie (Melbourne City), Martin Boyle (Hibernian/ESC), Jamie Maclaren (Melbourne City), Jason Cummings, Garang Kuol (Central Coast Mariners), Mitchell Duke (Fagiano Okayama/JPN) y Craig Goodwin (Adelaida United).

