La temprana despedida de Brasil del Mundial Qatar 2022 ha dejado duras secuelas dentro del plantel, una de ellas, la salida de Tite de la dirección técnica. Uno de los más afectados con esto ha sido Neymar, quien le dejó una emotiva carta en su cuenta de Instagram.

Adenor Leonardo Bacchi –su nombre de pila– llegó a ser DT de Brasil en el 2016, luego de que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) decidiera destituir a Dunga luego de su pésima Copa América en Estados Unidos. Desde entonces tuvo una estrecha relación con Neymar, a quien siempre trató como a un hijo.

“Antes de conocernos en persona, jugamos uno contra el otro muchas veces y ¿puedo decírtelo? ¡Pensé que eras tan molesto! Porque armaste un equipo para marcarme, hiciste de todo para vencerme y hasta hablaste mal de mí. Pero el destino es divertido, ¿no? Te puso a ti como su entrenador y a mí como su número 10″, comenzó diciendo ‘Ney’.

“Te conocí como entrenador y ya sabía que eras muy bueno pero como persona eres mucho mejor. Me conociste y sabes quien soy y eso es lo que me importa. Vengo aquí abiertamente a agradecerte por todo, todas las enseñanzas que nos diste... y fueron tantas. Siempre serás uno de los mejores entrenadores que he tenido o tendré, siempre te apoyaré”, añadió.

“Tuvimos momentos hermosos pero también tuvimos momentos que nos dolieron mucho y este último nos dolerá por mucho tiempo. Te merecías ser coronado con esta copa, todos lo merecíamos por todo lo que hicimos y por todo lo que entregamos para tratar de lograr nuestro mayor sueño. Pero Dios no lo quiso así, paciencia. ¡Dios nos dio todo! Gracias profesor Tite, por todo el aprendizaje y si hay una frase que nunca olvidaré es ‘mentalmente fuerte’ y tendremos que serlo mucho en ese momento. Un fuerte abrazo y gracias”, finalizó el delantero de 30 años.

Si bien no se sabe quién llegará para reemplazar a Tite, se especula que el principal candidato sería Fernando Diniz, actual director técnico de Fluminense. De momento, se espera que la CBF tome la decisión lo más pronto posible, pensando en las Eliminatorias para el Mundial del 2026.

Tite dirigió a Neymar en dos Copas del Mundo. (Foto: Getty Images)

Un futuro incierto para Neymar en Brasil

Con 30 años a cuestas, se especula que este podría ser el último Mundial de Neymar. El astro brasileño ha disputado las Copas del Mundo de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Sin embargo, en todas ellas les fue esquivo el título que tanto viene soñando.

Si bien tiene la edad para disputar –por lo menos– una justa mundialista más, este trágico desenlace de Brasil en territorio qatarí podría trastocar sus ganas de seguir defendiendo los colores de la ‘Canarinha’. Veremos qué decide el delantero del PSG, pues aún tiene las Eliminatorias para el Mundial 2026 y la Copa América 2024 por delante.





