La eliminación de Brasil del Mundial Qatar 2022 sorprendió a más de uno y aún siguen habiendo secuelas de su temprana despedida, tras caer por penales ante Croacia en cuartos de final. El más afectado ha sido Neymar, que al llegar al territorio brasileño evidenció su dolor por el triste desenlace de su selección.

Previamente el delantero de 30 años había publicado en sus redes sociales un mensaje en donde contaba su sentir, recibiendo miles de comentarios con muestras de afecto y respaldo por este mal momento. Ahora, ya en su país, ‘Ney’ volvió a tocar el tema y se mostró visiblemente afectado.

“La derrota todavía duele mucho, estábamos tan cerca, tan cerca. Por desgracia o por suerte, todavía no he aprendido a perder. Las derrotas me hacen más fuerte, pero me duelen demasiado y aún no he aprendido, no me acostumbré”, comentó el atacante del PSG ante los medios de comunicación.

Con el plantel que tenían y las altas expectativas generadas por la goleada por 4-1 sobre Corea del Sur en octavos de final, se esperaba más de la ‘Verdeamarela’. Sin embargo, el muro defensivo de Croacia los llevó hasta la definición por penales y ahí no estuvieron finos, teniéndose que regresar en cuartos de final, tal como había sucedido en Rusia 2018 –aquella vez fueron eliminados por Bélgica–.

¿Neymar continuará en la selección brasileña?

Con 30 años a cuestas, se especula que este podría ser el último Mundial de Neymar. El astro brasileño ha disputado las Copas del Mundo de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Sin embargo, en todas ellas les fue esquivo el título que tanto viene soñando.

Si bien tiene la edad para disputar –por lo menos– una justa mundialista más, este trágico desenlace de Brasil en territorio qatarí podría trastocar sus ganas de seguir defendiendo los colores de la ‘Canarinha’. Veremos qué decide el delantero del PSG, pues aún tiene las Eliminatorias para el Mundial 2026 y la Copa América 2024 por delante.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.