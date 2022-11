La selección de Argentina tuvo una dura caída en su debut ante Arabia Saudita, en el duelo correspondiente a la fecha 1 del Grupo C del Mundial Qatar 2022. Los dirigidos por Lionel Scaloni no pudieron ante el conjunto asiático, que se impuso 2-1 con goles de Saleh Al Shehri y Salem Al Dawsari. Ante ello, Oscar Ruggeri, histórico futbolista de la ‘Albiceleste’, salió al frente y analizó el desempeño del conjunto sudamericano en el estadio Lusail.

“Nos sorprendieron mal. Tácticamente lo hizo muy bien (Arabia Saudita). Achicaban y volvían con una coordinación fabulosa. De Paul y Paredes, no podían agarrar la pelota. Los iban a presionar encima, tuvimos que buscar el pelotazo”, fueron las primeras palabras del ‘Cabezón’ para ESPN Argentina.

El exfutbolista también reveló que en el programa televisivo donde labora no analizaron el juego del conjunto asiático, previo al encuentro por la Copa del Mundo: “Todos los programas que veníamos haciendo, no teníamos la claridad de este equipo. No tenía claro lo que era Arabia”.

De este modo, Argentina, tras caer ante Arabia Saudita, perdió el invicto de 36 partidos sin conocer la derrota. No obstante, ese no es el único problema que afrontar los dirigidos por Lionel Scaloni, puesto que complicaron sus chances de acceder a los octavos de final a falta de las dos últimas jornadas, donde se medirán ante México y Polonia.

¿Qué se le viene a la Selección de Argentina en el Mundial?

Tras el debut en el Mundial Qatar 2022, la ‘Albiceleste’ enfrentará en la próxima fecha al ‘Tri’ de Gerardo Martino. El encuentro se disputará en el estadio Lusail el sábado 26 de noviembre desde las 4:00 de la tarde (hora peruana). Luego, cuatro días después, Lionel Messi y compañía se medirá ante Polonia, equipo encabezado por Robert Lewandowski.

Es necesario mencionar que en la última Copa del Mundo, Argentino llegó hasta los octavos de final tras caer eliminados ante Francia. Por ello, el combinado sudamericano buscará su revancha y saldrá con todo para disputar sus dos últimos duelos de la Fase de Grupos.





