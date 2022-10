A pocas semanas para que comience el Mundial Qatar 2022, Lionel Scaloni ya definió su lista preliminar y deberá elegir a los veintiséis representantes de la Selección de Argentina en busca de la tan ansiada tercera estrella. Uno de los futbolistas que está a la expectativa es Paulo Dybala, quien ingresó en la nómina pero por ahora no tienen asegurada su presencia en la justa mundialista.

Sucede que ya hace más de dos semanas que el delantero se lesionó en el encuentro entre la AS Roma y el Lecce, situación que puso en interrogante su futuro en el torneo que se disputará en el Medio Oriente. No obstante, desde que se le diagnosticó su lesión en el recto femoral izquierdo no ha parado de trabajar en su recuperación.

Según informa el ‘Diario AS’, el ariete de la ‘Lobs’ está entrenando hasta cinco horas diarias para acelerar su proceso y estar a disposición de Scaloni. Eso sí, siempre con la supervisión médica especializada para no sobreexigirse y empeorar su situación.

A pesar de que la ‘Joyita’ no es titular indiscutible en la ‘Scaloneta’, su nivel en la Serie A está muy por encima de varios en su posición y era casi un hecho que iba a ser una pieza de recambio importante en el Mundial. Con este panorama, todo dependerá de los resultados en las próximas semanas.

Recordamos que esta podría ser la segunda Copa del Mundo para el exjugador de la Juventus, pues también fue parte de la nómina final de Jorge Sampaoli para Rusia 2018. A diferencia de hace cuatro años, su madurez y crecimiento lo colocan como un elemento clave para un torneo en donde los argentinos esperan jugar los siete partidos.

Paulo Dybala está teniendo una gran temporada en la AS Roma. (Foto: Getty images)

Lista preliminar de Lionel Scaloni para el Mundial Qatar 2022

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa-GBR), Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Villarreal, ESP), Juan Musso (Atalanta, ITA) y Agustín Marchesín (Celta de Vigo, ESP).

Emiliano Martínez (Aston Villa-GBR), Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Villarreal, ESP), Juan Musso (Atalanta, ITA) y Agustín Marchesín (Celta de Vigo, ESP). Defensas: Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Cristian Romero (Tottenham-GBR), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, FRA), Gonzalo Montiel (Sevilla, ESP), Germán Pezzella (Betis, ESP), Lisandro Martínez (Manchester United, ENG), Marcos Acuña (Sevilla, ESP), Juan Foyth (Villarreal, ESP), Facundo Medina (Lens, FRA), Nehuén Pérez (Udinese, ITA), Marcos Senesi (Bournemouth, GBR) y Lucas Martínez Quarta (Fiorentina, ITA).

Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Cristian Romero (Tottenham-GBR), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, FRA), Gonzalo Montiel (Sevilla, ESP), Germán Pezzella (Betis, ESP), Lisandro Martínez (Manchester United, ENG), Marcos Acuña (Sevilla, ESP), Juan Foyth (Villarreal, ESP), Facundo Medina (Lens, FRA), Nehuén Pérez (Udinese, ITA), Marcos Senesi (Bournemouth, GBR) y Lucas Martínez Quarta (Fiorentina, ITA). Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, ESP), Leandro Paredes (Juventus, ITA), Giovanni Lo Celso (Villarreal, ESP), Guido Rodríguez (Betis, ESP), Alejandro ‘Papu’ Gómez (Sevilla, ESP), Alexis Mac Allister (Brighton, GBR), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, GER), Enzo Fernández (Benfica, POR), Emiliano Buendía (Aston Villa, GBR), Lucas Ocampos (Ajax, NED) y Nicolás Domínguez (Bolonia, ITA).

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, ESP), Leandro Paredes (Juventus, ITA), Giovanni Lo Celso (Villarreal, ESP), Guido Rodríguez (Betis, ESP), Alejandro ‘Papu’ Gómez (Sevilla, ESP), Alexis Mac Allister (Brighton, GBR), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, GER), Enzo Fernández (Benfica, POR), Emiliano Buendía (Aston Villa, GBR), Lucas Ocampos (Ajax, NED) y Nicolás Domínguez (Bolonia, ITA). Delanteros: Lionel Messi (PSG, FRA), Lautaro Martínez (Inter Milán, ITA), Ángel di María (Juventus, ITA), Joaquín Correa (Inter Milán, ITA), Nicolás González (Fiorentina, ITA), Julián Álvarez (Manchester City, GBR), Paulo Dybala (Roma, ITA), Ángel Correa (Atlético de Madrid, ESP), Thiago Almada (Atlanta United, USA), Giovanni Simeone (Nápoles, ITA) y Lucas Alario (Eintracht Frankfurt, GER).





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.